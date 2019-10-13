影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投世界茶葉博覽會第4天滿溢客家味，今上午先以「迎客賞藝」為主題進行藝文展演和客家懇親會，下午則是今年首度舉辦的「千人擂茶」，將最具客家特色的擂茶文化挪往室外，上千人直接在中興會堂前大草皮上擂動茶香，場面壯觀。

縣府指出，茶博今年邁入第10年，每年推陳出新且打出知名度，人潮逐年增多，而除茶葉展售主題，近年更結合客庄產業和文化開設好客產業館，今年創下開館3天就逾60萬銷售佳績，今更安排客家藝文展演及懇親活動，還首創千人擂茶。

縣長林明溱說，今年除千人揉茶及千人茶席外，更全國首創以客家擂茶為主題，首度辦理千人擂茶活動，1桌10人、席開100桌，開放報名不到2分鐘就秒殺完售，成為今年茶博的一大亮點，也因不少人向隅，將研議增加明年擂茶人數。

而「千人擂茶」今下午在中興會堂前大草皮登場，現場以中央舞台為中心，每排10桌為一直線，10排桌子筆直以放射狀陳列，透過空拍機由上往下拍攝，猶如太陽圖騰一般，看起來壯觀，上千人同時擂茶，彰顯客家產業文化則相當有意義。