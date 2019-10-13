台中要辦國際舞蹈嘉年華 今到台北車站千人跳舞快閃

2019-10-13 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／即時報導



台中將舉辦國際舞蹈嘉年華，今天下午3點先在台北車站辦千人共舞快閃宣傳，現場有芭蕾、現代、爵士、街舞等各類舞蹈，還有舞蹈女神之稱的網紅藝人康茵茵帶領眾人跳舞，吸引許多人共襄盛舉。

中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，「2019台中國際舞蹈嘉年華」橫跨雙週末，10月25日至27日及11月1日至3日，為期7天活動，包含原住民、新住民族群，以及深耕在地、展現極致體能與體態之美、也結合現代創意，融合民俗風情的國內各地優秀表演團隊參與之外，還邀請到歐洲及亞洲等地國際知名重量級舞團一同前來共襄盛舉。

10月25、26、27日，11月1、2、3日，主舞臺展演在文心森林公園戶外圓滿劇場；10月26、27日市集活動與廣場演出，在台中市美術園道；11月2日踩街嘉年華在夏綠地公園。