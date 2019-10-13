台中要辦國際舞蹈嘉年華 今到台北車站千人跳舞快閃
台中將舉辦國際舞蹈嘉年華，今天下午3點先在台北車站辦千人共舞快閃宣傳，現場有芭蕾、現代、爵士、街舞等各類舞蹈，還有舞蹈女神之稱的網紅藝人康茵茵帶領眾人跳舞，吸引許多人共襄盛舉。
中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，「2019台中國際舞蹈嘉年華」橫跨雙週末，10月25日至27日及11月1日至3日，為期7天活動，包含原住民、新住民族群，以及深耕在地、展現極致體能與體態之美、也結合現代創意，融合民俗風情的國內各地優秀表演團隊參與之外，還邀請到歐洲及亞洲等地國際知名重量級舞團一同前來共襄盛舉。
10月25、26、27日，11月1、2、3日，主舞臺展演在文心森林公園戶外圓滿劇場；10月26、27日市集活動與廣場演出，在台中市美術園道；11月2日踩街嘉年華在夏綠地公園。
10月25、27日，西班牙反向垂直舞團將在台中老虎城的牆面，上演空中芭蕾；10月26日開幕晚會邀請亞洲達人秀一戰成名的「Maniac Family」街舞、台灣火神「即將成真火舞團」及國標舞女王劉真帶來一連串精彩的演出，壓軸登場的則是來自比利時托爾高空劇院，透過舞蹈加戲劇表演，引領群眾進入如童話般的魔幻夜空世界；11月2日「踩街嘉年華」重現日本YOSAKOI熱鬧慶典舞蹈，四度來台的知名踩街舞蹈團隊「北昴」、笑」等，將再次用激昂熱情，揮灑汗水、舞動力與美。
留言