親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／兄弟首局轟10分血洗桃猿 恰恰超越張泰山成得分王

又見台女盤腿坐手推車！網怒轟：輪軸會爆掉

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46聯合報 記者林宛諭／即時報導

最親民的白沙屯媽祖婆要玩溜滑梯耶!苗栗白沙屯媽祖昨天到南投市遶境途中，行經彰化縣139線芬園鄉文德國小時，鑾轎突轉進校園，直奔溜滑梯，還爬上溜滑梯，讓跟隨信徒吃驚又興奮直呼「媽祖婆也太可愛了吧!」。

這段媽祖婆玩溜滑梯的影音曝光，昨天白沙屯媽祖行經在139線偏鄉小學文德國小大門前，鑾轎突停住不走，校方趕緊把電動拉門打開，鑾轎一進校園直奔溜滑梯，在溜滑梯前晃了幾下後，鑾轎就衝上溜滑梯上方，讓一旁信眾訝異直喊「媽祖婆要玩溜滑梯耶」「也太可愛了吧」。

還有信徒笑喊著「難度很高捏」，把長板凳都搬上去了，接下來，跟隨的信徒也開心的也跟著爬上溜滑梯和媽祖婆合照，直呼自己好幸運，參與到這一幕。

文德國小校長李政穎說，由於昨天還有響笛假日班課程，師生看到這有趣的一幕，也很興奮，讓學生對媽祖宗教文化也留下深刻印象，文德國小是個以生態教育的特色學校，校內有賞鷹平台和磚窯，很高興在媽祖加持下，能讓大家注意到這個偏鄉的美麗學校。

芬園鄉青農林子瓏昨天也分享了白沙屯媽祖碰到同安寮勤習堂金獅陣時，還特別為獅頭加持的畫面，媽祖鑾轎讓獅頭頂著，形成溫馨可愛的畫面。

被信徒被膩稱為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖遶境路線都不按排理出牌，而白沙屯媽祖也多次駐駕彰化縣溪州鄉的三條國小，媽祖似乎特別愛校園與小朋友，讓大家津津樂道。

苗栗白沙屯媽祖昨天行經彰化縣139線芬園鄉文德國小時，鑾轎突轉進校園，直奔溜滑梯...
苗栗白沙屯媽祖昨天行經彰化縣139線芬園鄉文德國小時，鑾轎突轉進校園，直奔溜滑梯，還爬上溜滑梯，讓跟隨信徒吃驚又興奮直呼「媽祖婆也太可愛了吧!」，大家爭相和白沙屯媽祖合照，留下難得的有趣畫面。圖／文德國小提供
分享
苗栗白沙屯媽祖昨天行經彰化縣139線芬園鄉文德國小時，鑾轎突轉進校園，直奔溜滑梯...
苗栗白沙屯媽祖昨天行經彰化縣139線芬園鄉文德國小時，鑾轎突轉進校園，直奔溜滑梯，還爬上溜滑梯，讓跟隨信徒吃驚又興奮直呼「媽祖婆也太可愛了吧!」，大家爭相和白沙屯媽祖合照，留下難得的有趣畫面。圖／文德國小提供
分享

白沙屯媽祖溜滑梯

相關新聞

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

台中要辦國際舞蹈嘉年華 今到台北車站千人跳舞快閃

2019-10-13 17:46

彰化偏鄉藝文匱乏 在地基金會12年邀100多場兒童劇

2019-10-13 18:15

太盡責？救生員拍完開箱文起身馬上吐

2019-10-13 15:17

機車維修師傅中年轉業 種出冠軍芭樂

2019-10-13 13:30

11月9日新社花海開幕 市府先後「燙平」山城道路

2019-10-13 13:04

影／偷排糞水殘害村庄30年 南投縣府勒令無良養豬場停業

2019-10-13 12:42

影／台中市觀旅局的開箱文酷 影片動態介紹風箏衝浪

2019-10-13 10:00

這間派出所收到神秘卡片 要警察「保護地球安全」

2019-10-13 09:35

中興新村最美建築好「潮」 台灣首位女建築師操刀

2019-10-13 07:40

溪州與泥黑皮 義賣冠軍芭樂

2019-10-12 23:45

高美濕地濱海橋 將設人行步道

2019-10-12 23:39

數位身分證、光幣 翻轉竹山

2019-10-12 23:33

當塞車讓高速公路不再高速 魏明谷主張不該計程收費

2019-10-12 21:57

空氣品質不良 台中環保局假日派員外出稽查汙染源

2019-10-12 15:28

影／出席立委沈智慧服務處揭牌 李佳芬又delay半小時

2019-10-12 14:45

甜脆溪州芭樂上市 溪州公園今、明有黑泥好好玩活動

2019-10-12 13:42

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陳佩琪白色洋裝登台北時裝周 柯文哲笑：都快不認識了

2019-10-12 19:37

當塞車讓高速公路不再高速 魏明谷主張不該計程收費

2019-10-12 21:57

影／老翁公園內昏倒 立委候選人放下行程「救人第一」

2019-10-12 21:25

影／偷排糞水殘害村庄30年 南投縣府勒令無良養豬場停業

2019-10-13 12:42

龍杰警犬訓練所爆違法寄養、繁殖與買賣 桃市勒令停業

2019-10-12 20:05

中興新村最美建築好「潮」 台灣首位女建築師操刀

2019-10-13 07:40

挑戰人生下半場╱ 爬山找回健康 挑戰百岳 退休警「人生精采才開始」

2019-10-13 00:06

60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28

國中生被笑沒母親 戶政貼心讓她身分證母親欄不再空白

2019-10-13 12:28

11月9日新社花海開幕 市府先後「燙平」山城道路

2019-10-13 13:04

台南市北區長榮路地下道 29日起封閉施工1年

2019-10-13 09:45

北市府人事異動 黃珊珊接副市長

2019-10-13 00:10

推動電線地下化 高雄拔除電桿476支

2019-10-13 09:27

知名3D彩繪師圖龍現身嘉義大林 創作4層貨櫃大型藝術

2019-10-13 12:52

衛武營售票突破29萬人 韓國瑜笑談：朱宗慶不用辭職了

2019-10-13 16:29

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

嘉義縣番路柿子節登場 來嘗鮮買特產

2019-10-12 23:13

國慶焰火落幕 屏縣府開闢的臨時停車場也惹議

2019-10-13 16:53

立委助理跑攤 一眼認出失散妹

2019-10-12 23:46

集團婚禮首在孔廟舉辦 韓國瑜勉50對新人「好好做人」

2019-10-12 22:22

視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43

台東縣長饒慶鈴率團訪日 台東原住民舞蹈讓日人讚嘆

2019-10-13 16:59

金山流蘇公園新溜滑梯易撞 家長：要有鐵屁股？

2019-10-12 19:23

拆遷要花1200萬 桃機一號緩拆

2019-10-12 23:35

婚戒用銅、喜帖自畫 手工鞋達人校園婚禮環保浪漫

2019-10-12 21:36

數位身分證、光幣 翻轉竹山

2019-10-12 23:33

影／高雄市集團結婚 韓國瑜祝福

2019-10-12 18:59

這間派出所收到神秘卡片 要警察「保護地球安全」

2019-10-13 09:35

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29

總爺和風文化祭開跑 感受日本宮城縣精緻風

2019-10-13 10:50

全球百大綠色旅遊目的地 東北角連4年獲獎

2019-10-11 23:22

走進高雄梓平社區 呷毛豆逛漁市還能手作檜木箸

2019-10-13 08:17

不再是海洋生物隱形殺手 廢漁網變身貼心生活小物

2019-10-13 07:40

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46

影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18

違規幼兒車罰不怕 新北警科技執法出奇致勝

2019-10-13 13:42

高美濕地濱海橋 將設人行步道

2019-10-12 23:39

機車維修師傅中年轉業 種出冠軍芭樂

2019-10-13 13:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top