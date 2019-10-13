影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



最親民的白沙屯媽祖婆要玩溜滑梯耶!苗栗白沙屯媽祖昨天到南投市遶境途中，行經彰化縣139線芬園鄉文德國小時，鑾轎突轉進校園，直奔溜滑梯，還爬上溜滑梯，讓跟隨信徒吃驚又興奮直呼「媽祖婆也太可愛了吧!」。

這段媽祖婆玩溜滑梯的影音曝光，昨天白沙屯媽祖行經在139線偏鄉小學文德國小大門前，鑾轎突停住不走，校方趕緊把電動拉門打開，鑾轎一進校園直奔溜滑梯，在溜滑梯前晃了幾下後，鑾轎就衝上溜滑梯上方，讓一旁信眾訝異直喊「媽祖婆要玩溜滑梯耶」「也太可愛了吧」。

還有信徒笑喊著「難度很高捏」，把長板凳都搬上去了，接下來，跟隨的信徒也開心的也跟著爬上溜滑梯和媽祖婆合照，直呼自己好幸運，參與到這一幕。

文德國小校長李政穎說，由於昨天還有響笛假日班課程，師生看到這有趣的一幕，也很興奮，讓學生對媽祖宗教文化也留下深刻印象，文德國小是個以生態教育的特色學校，校內有賞鷹平台和磚窯，很高興在媽祖加持下，能讓大家注意到這個偏鄉的美麗學校。

芬園鄉青農林子瓏昨天也分享了白沙屯媽祖碰到同安寮勤習堂金獅陣時，還特別為獅頭加持的畫面，媽祖鑾轎讓獅頭頂著，形成溫馨可愛的畫面。