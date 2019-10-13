影／偷排糞水殘害村庄30年 南投縣府勒令無良養豬場停業

2019-10-13 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣中寮鄉八仙村有處養豬場偷排放畜牧廢水，豬屎味、豬糞水殘害當地達30年，不僅空汙也影響農業灌溉及民生取水，居民上月陳情，環保局本月初再度稽查確認超養且未取得汙水排放許可，今瞭解將以違反水汙染防治法開罰，並勒令停業。

當地江姓農民說，該場將豬屎、飼料等養豬廢水直接沖刷入溪，致水質混濁、藻類增生、魚死翻肚，臭到讓人吃不下飯，溪水成豬糞水，髒臭混濁到無法灌溉農園；村長江輝能也說，沿溪5口地下水井也受害被汙染而廢棄，居民都痛斥無良。

縣府環保局指出，9月底陳情稱中寮仙鹿巷附近養豬場排放未經處理的畜牧廢水排入附近香蕉園和道路側溝，汙染周遭環境和民生用水，獲報當下即派員稽查，到場時並未排放廢水，但明顯有豬糞等跡證，因此依廢棄物清理法罰款6000元。

本月初再度前往該養豬場稽查，更發現該場廢水處理設備老舊，且疏於保養維護而未啟動，豬糞、飼料等畜牧廢水就沿著豬舍外牆流經山溝至下方香蕉園，再流到承受水體平林溪汙染環境，同時更確認有超養豬隻、未申請許可等違規情事。