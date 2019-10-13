中興新村最美建築好「潮」 台灣首位女建築師操刀

2019-10-13 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／即時報導



中興新村增添新亮點，台灣首位女建築師修澤蘭設計的台灣新生報中興新村辦事處經過整修後，重新啟用。揉合方形和圓形的幾何圖形白色建築，如同一件大型藝術品，讓許多遊客以為是新潮建築，也可看出修澤蘭的創作歷久彌新，內部則陳列李轂摩、柯耀東等藝術名家創作和古董，將成為中興新村的藝文空間。

台灣新生報中興新村辦事處被譽為是修澤蘭最美作品，10日重新啟用。白色的幾何線條建築，如同一座新潮的美術館，遊客搶著在外面拍照，卻擔心是私人美術館不敢入內。所有人李淑娟熱心招呼，請遊客入內品茗，希望大家都能欣賞修澤蘭的傑作。

李淑娟是南投縣文化資產學會理事，她說，修澤蘭不僅是台灣首位女建築師，最有名的設計作品是陽明山中山樓。她在民國52年為台灣新生報設計的「新生報文化服務中心」，白色矩形門面、蝸牛的外觀，線條優美，一直是遊客目光的焦點。

不過，這棟歷史建築因為地震等因素，結構已有受損。李淑娟買下產權，再自費兩百多萬元請專業歷史建築修復建築師朱國華整修，終於在國慶日對外開放。

李淑娟說，這棟歷史建築取名為「姳琦興苑」，就是紀念女建築師為中興新村留下這棟優美建築，大圓形玻璃窗原本在屋內封閉，現在則恢復原貌，讓戶外的綠意陽光一覽無遺。