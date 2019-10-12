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今晚史豔文明天王彩樺 彰化媽祖文化節有好戲看

2019-10-12 16:17聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

「2019彰化縣媽祖祈福文化節」好戲不斷，今天（12日）晚上，將請來「轟動武林，...
「2019彰化縣媽祖祈福文化節」好戲不斷，今天（12日）晚上，將請來「轟動武林，驚動萬教」的《雲州大儒俠－史、藏風雲之儒俠再現》，讓鄉親們見證大師風采和布袋戲經典作品。照片／彰化縣政府提供
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「2019彰化縣媽祖祈福文化節」好戲不斷，繼昨晚明華園掀起熱潮外，今天（12日）晚上，將請來「轟動武林，驚動萬教」的《雲州大儒俠－史、藏風雲之儒俠再現》，讓鄉親們見證大師風采和布袋戲經典作品，喜歡布袋戲的民眾千萬不要錯過。

「2019彰化縣媽祖祈福文化節」今(12)日在伸港福安宮香客大樓辦伸港鄉關懷戶幸福小舖物資發放以及由雅頓國際時尚造型、彰化縣美容美髮職技研訓協會的愛心義剪、社區產業及身障團體產品推廣、視障按摩巡迴服務宣導、環保再生家具推廣等活動。

今天晚上將邀請到台灣知名頂尖布袋戲操偶、口白和戲劇製作大師黃俊雄大師率領的團隊，演出《雲州大儒俠－史、藏風雲之儒俠再現》，讓鄉親們見證大師風采和布袋戲經典作品。黃俊雄的首部作品《雲州大儒俠》，曾經轟動全台灣，造成萬人空巷，連續演出583集，創下當年台灣電視節目最高收視率97%，並獲得國家文藝獎、無形文化資產保存者、人間國寶等榮銜。

明(13)日的聯合祈福典禮，將擲筊選2020年爐主，晚上的公益晚會邀請大家捐發票做公益助重建，從下午3:30至6:30憑捐3張108年9月、10月發票兌換晚會摸彩劵乙張，每人每次限兌乙張，兌完為止（可重複排隊），獎品有43吋電視、洗衣機、大烤箱、腳踏車等480個獎品，除了摸彩之外，還有名歌星王彩樺、許富凱、杜忻恬、李泳杰以及九天民俗技藝團、皇媂樂團表演。

2019彰化縣媽祖祈福文化節相關活動詳情，可至彰化縣政府全球資訊網查詢，網址：https://www.chcg.gov.tw或彰化縣文化局網站查詢，網址：https://www.bocach.gov.tw。

「2019彰化縣媽祖祈福文化節」好戲不斷，今天（12日）晚上，將請來「轟動武林，...
「2019彰化縣媽祖祈福文化節」好戲不斷，今天（12日）晚上，將請來「轟動武林，驚動萬教」的《雲州大儒俠－史、藏風雲之儒俠再現》，讓鄉親們見證大師風采和布袋戲經典作品。照片／彰化縣政府提供
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布袋戲媽祖

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