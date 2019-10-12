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2020台灣燈會在台中 花博園區將璀璨重生

2019-10-12 16:05中央社 台中12日電

2020年台灣燈會在台中舉辦，主展區於明年2月8日至23日在原台中花博后里森林及馬場園區展出，副展區則於今年12月下旬在文心森林公園提前開燈，場地設施預計今年10月下旬開工。

台中市政府建設局今天表示，2020年台灣燈會是台灣的盛事，市府將全員啟動，建設局負責燈會場地設施，有別以往選擇寬廣空地，這次挑戰在原台中花博展區進行規劃，重新思考展區建置是否符合活動所需，提供遊客安全無虞的賞燈空間。

建設局長陳大田說，燈會主展區擇定於原花博后里園區，北以后里火車站為界，南至馬場園區，並由花馬道作為垂直串聯南北大二燈區的賞燈動線，整個活動面積達30公頃。

他指出，燈會既有場域設施雖已建置完成，但需短期間內能容納最大遊客承載量，建設局以設施設備最大化進行檢討規劃設計，其中包含用電、供水等，進行全面檢討，尤其用電及供水不能影響周邊民生使用，並同時滿足活動需求。

建設局表示，目前燈會場地設施建置工程，至今已召開10次工作檢討會議，將積極突破限制並整合各需求單位，預計今年10月下旬起陸續展開主、副展區工程，也提醒民眾行經工程周邊路段，留意現場指揮，維護行車安全。

台灣燈會花博火車站

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