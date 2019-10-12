空氣品質不良 台中環保局假日派員外出稽查汙染源

2019-10-12 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



依環保署空品預測，今天境外汙染物將影響西半部沿海及離島地區，中部因擴散條件不佳，空品預報為「橘色提醒」，台中市政府立即啟動二級防制措施，已通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝等，以減緩空品持續惡化，也請民眾注意自我防護。

環保局指出，依據環保署空品資訊預測，今天環境風場為東北風，可能挾帶境外汙染物影響西半部沿海及離島地區；中南部地區風速稍弱，中部以南地區為下風處，擴散條件不佳，且夜間及清晨有渦漩，易累積汙染物，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。

環保局長吳志超表示，台中市今天上午，忠明、西屯、沙鹿站AQI指標>100，達橘色提醒(對敏感族群不健康)至普通，指標汙染物為細懸浮微粒，市府啟動預警二級防制措施應變，已通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，以減緩空品持續惡化。