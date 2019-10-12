甜脆溪州芭樂上市 溪州公園今、明有黑泥好好玩活動

2019-10-12 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



入秋後的芭樂最好吃，彰化縣溪州鄉甜又脆的珍珠、紅心芭樂進入盛產期，「溪州提拔泥-黑泥好好玩」活動今、明天在溪州公園登場，縣長王惠美分頒獎給今年溪州芭樂評鑑冠得主謝茂興，並主持競標義賣謝茂興的1盒冠軍芭樂，最後由南投縣農會總幹事曾明瑞以1萬元得標，義賣所得將作為公益使用。

國民黨提名總統參選人韓國瑜的夫人今天下午會趕來溪州公園參加黑泥季活動，並品嘗溪州珍珠芭樂。

江淑芬說，今年溪州黑泥季活動有：10月9日在溪州鄉農會三樓禮堂辦理108年度彰化縣珍珠芭樂競賽外，12、13日在溪州公園舉辦農產市集、農業成果展、親子黑泥水樂園、YOYO台天竺鼠姐姐演出、與泥黑皮趣味競賽、萬人吃芭樂、芭樂彩繪、採果樂、著色比賽、野餐趣等。

江淑芬說，中秋節過後，溪州很多農產品包含芭樂、小黃瓜、火龍果及許多蔬菜都是在這個時節最好吃的，希望藉由2天的活動活絡溪州公園，並帶動相關農產行銷，把貨銷出去，人進來，錢也進來，今天下午4點還有1場萬人吃芭樂的重頭戲，希望把芭樂及農產品推銷出去。

王惠美說，溪州最有名的就是芭樂，全台芭樂面積共7千多公頃，彰化縣占1257公頃，溪州就有501公頃，是芭樂的重要產區，甜又脆的芭樂品質好到已行銷到加拿大。

王惠美說，縣府正加強運用相關通路，希望能夠把青農及各農會好的產品，透過網路及連鎖商店行銷出去，期待在大家的努力之下，能夠把「彰化優鮮」品牌行銷出去，讓國人知道，只要購買彰化的農產品就是有安全保障。