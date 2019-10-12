白沙屯媽祖聯合遶境南投 進醫院感動病患落淚

2019-10-12 12:28 中央社 南投縣12日電



南投市受命宮邀白沙屯拱天宮三媽祖等多家宮廟舉辦聯合遶境，有2組媽祖神轎昨天進入南投醫院，讓病患及醫護人員又驚又喜，眾人虔誠雙手合十拜拜，還有信眾感動落淚。

南投市受命宮等多家宮廟聯合舉辦「山海贊南投，眾神佑中台」遶境活動，苗栗縣白沙屯拱天宮三媽祖也特地到南投與多家宮廟的媽祖分靈一起遶境，昨天台中高美西安朝天宮、南投草屯御天宮媽祖途中突然進入衛生福利部南投醫院，讓病患及值班醫護大感驚喜。

南投醫院今天表示，昨日下午約2時、3時分別有西安朝天宮、草屯御天宮白沙屯媽祖來到醫院，病患及醫護人員看見媽祖無預警出現都感到很高興，吸引許多人趕緊上前雙手合十祈求保佑平安、健康，一名坐輪椅的阿嬤更在神轎前虔誠祈求許久，還有民眾感動落淚。

根據南投市受命宮管理委員會提供資料，遶境活動共3天，白沙屯拱天宮三媽祖第一天、10日從拱天宮起駕後，來到南投縣並停駕草屯及名間、徒步遶境中寮；第二天、11日遶境南投市區、南投市公所等地點，南投醫院原本就在遶境路線，但進入院內可說是媽祖旨意。

媽祖遶境第三天，今天重點放在縣道139線沿路村莊及宮廟，也安排媽祖行經當地知名景點「天空之橋」，傍晚起到18日駐駕受命宮，19日恭送三媽祖回白沙屯拱天宮。受命宮人員表示，這次活動由受命宮主辦，邀拱天宮等多家宮廟聯合遶境，希望保佑南投風調雨順、國泰民安。