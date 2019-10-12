中市推心情溫度計APP 守護民眾心理健康

2019-10-12 13:00 中央社 台中12日電



台中市衛生局推動「心情溫度計」APP，提供民眾評估心理健康狀態，各衛生所提供定點心理諮詢服務，衛生局長曾梓展表示，針對65歲以上長者，還可到宅心理諮詢服務。

台中市衛生局今天表示，民眾評估心理健康狀態，可下載「心情溫度計」APP，或至衛生局心理健康網自我檢測專區，安心專線已改碼為1925（依舊愛我），24小時專人傾聽，歡迎民眾善用。

衛生局指出，「心情溫度計」量表可初步評估自己或周邊朋友的心理健康狀態，若分數在0至5分表示心理健康狀態良好，6至9分為輕微情緒困擾，建議找家人或朋友抒發情緒，10至14分表示中度情緒困擾，建議尋求正向的紓壓管道或接受心理諮詢服務，15分以上表示重度情緒困擾，建議尋求精神科接受更進一步評估。

曾梓展表示，民眾透過SMILE口訣，S（Sleep）睡得飽、M（Mobile）多活動、I（Interact）多聊天、L（Love/Laugh）愛滿滿和開心笑、E（Eat）吃得營養，提醒自己保持愉快心情。各衛生所提供定點心理諮詢服務，針對65歲以上長者，心理師可到宅心理諮詢服務。

衛生局指出，民眾受到情緒困擾，可多到戶外走走，增加日照機會，或是透過紓壓活動，穩定自己的生活作息，情緒若是沒有好轉，持續低落達2週以上，伴隨著有輕生的想法，建議立即就醫，由醫師評估憂鬱狀況，改善情緒低落問題，走出低潮的情緒。