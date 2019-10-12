西半部空氣品質不良 中市府啟動應變措施

2019-10-12 11:58 中央社 台中12日電



根據環保署空氣品質預測，今天境外污染物將影響西半部沿海，中部因擴散條件不佳，空氣品質預報為「橘色提醒」，台中市政府立即啟動二級防制措施，以減緩空氣品質持續惡化。

台中市政府環保局今天表示，依據環保署空氣品質資訊預測，今天環境風場為東北風，可能挾帶境外污染物影響西半部沿海及離島地區；中南部地區風速稍弱，中部以南地區為下風處，擴散條件不佳，且夜間及清晨有渦漩，易累積污染物，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。

環保局長吳志超說，台中市今天上午8時過後，沙鹿、忠明與西屯監測站AQI指標高於100，達橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，市府啟動預警二級防制措施應變。

環保局已通報前30大固定污染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，以減緩空氣品質持續惡化。

吳志超指出，空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，市府將持續監控全市空氣品質應變；早晚因為逆溫層較低、擴散效應變差，也提醒民眾隨時注意，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。