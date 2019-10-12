雙十國慶聯誼多 海外長者返台尋「第二春」

2019-10-12 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



每年雙十國慶都會有有不少旅海外的長者利用回國的機會，「搭順風車」找對象，社工人員統計，今年雙十共有31位海外長者回台找伴，不過只有6人希望回台定居，其他25人還是選擇當「華僑」！

一個83歲住在紐約領有老人社會福利金的張爺爺，希望回台找老伴可以「落葉歸根」；80年生的王姓工程師，是個小小留學生，由於經商的父親希望他找國人結婚，他也認同父親想法回台。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，每年雙十節總有不少海外留學生回台參加國慶大典，並藉此機會回台找對象，美滿中心統計，87年回台人數最多，達281人，90年最少，只有9人，可能與當時國內首度政黨輪替有關。

以「成功率」而言，101年最多，共有24對成功，可能因100年是吉祥年，讓雙方結婚意願高，107年回台的62位中，只有2對仍在「互動」中，看來成果似乎不佳。

目前住在紐約的83歲張爺爺，38歲到美國舅舅的餐廳打工，後來擔任廚師，也結婚生子，孩子也娶了中國媳婦，繼續在美國餐廳幫忙，張爺爺老伴在3年前往生，他希望回到新北的老家「落葉歸根」。

張爺爺告訴徐乃義說，在美國看到華文報紙，報導一位10年出生的徐姓退伍軍人在中壢美滿中心找到理想另一半；也看到彰化溪湖鎮媽厝陳春成及陳何摘結婚80周年，夫妻鶼鰈情深，二人都90餘歲，育有4女2子，年紀最大的有70多歲，子女皆事業有成，目前五代同堂，家族成員齊聚時有60多名子孫，兒孫滿堂，兒媳、女婿也都很孝順，兩人同心走過80年的歲月，就如橡樹般質樸，如膠似漆，能夠永恆且屹立不搖，值得喝采，讓他也希望找到人生最後伴侶。

徐乃義表示，追求幸福是每個人的權利，不久前國內知名作家因為兒女反對再婚鬧得沸沸揚揚，學會「尊重當事人選擇」，也是現代人必修的功課！