高美濕地要道濱海橋封閉 台中議長要求盡速拓建開放

2019-10-12 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



知名景點高美濕地位於台中市清水區，通往高美濕地重要交通的濱海橋目前由交通部港務局封閉檢測，正值國慶連假遊客感覺不便，台中市議長張清照去年向台中市政府建議將濱海橋重建拓寬，市府建設局說二億元重建拓寬經費沒有問題，面寬規畫由目前8公尺拓寬為24公尺，除了車輛通行之外，配合高美濕地人本環境將增設人行步道，未來可以在這裡散步看夕陽和風車。

台中市府建設局長陳大田表示，最近中央公布全國39座危檢中，台中市數字是零；清水區的濱海橋橋齡44年，去年市府檢測安全沒問題，但因受南方澳斷橋事件影響，台中港務公司本月4日起封閉濱海橋一個月進行檢測，市府予以尊重；國慶連假前市府建設局及交通局曾與港務公司到現場會勘，當時即要求港務公司縮短封橋時間，以免影響遊客，後續建設局將持續與港務局溝通。

議長張清照指出，濱海橋是高美濕地及台中海洋生態館主要的聯外橋梁，但橋齡老舊且橋面不寬，去年8月份他邀市府建設局到現場會勘，建議重建並拓寬，以維安全並疏解交通流量，建設局當場承諾予以重建拓寬。

市府建設局長陳大田說，市府原規畫將濱海橋重建拓寬為10多公尺，因議長張清照要求重建應搭配高美濕地人本環境，所以市府進一步規畫將面寬增加為24公尺，除了讓車輛通行之外，還增設人行步道，未來可以在這裡散步看夕陽和風車。