【即時短評】彰化漁港不能只做一半 讓漁民空歡喜

2019-10-11 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



彰化縣漁民等待將近30年的彰化漁港的心願，終將實現，漁民是一則以喜，一則以憂，喜的是500多艘漁船、漁筏和舢舨終將有了一個不用等待漲潮才能作業的漁港，憂的是漁港是可能一個無法維修與補給的空港，政府讓漁民和漁會有為德不卒的遺憾。

彰化縣擁有台灣西部最長、最美的潮間帶，海岸長約60公里，從最北的線西到最出的大城共有10處泊地，線西的塭仔港、王功漁港、崙尾灣都因泥沙淤積嚴重，漲潮時才能進出的候潮港，只能停泊小型的漁筏和舢舨，20噸至50噸的漁船絕大多數泊靠在台中港。

根據2016年12月的資料，彰化縣沿岸漁業年產量約750噸，產值約1億1600多萬元，海面養殖年產量約3000噸，年產值約7.2億元；目前只有塭仔港有簡易的魚貨市場，仍吸引很多漁販和民眾每天趕來搶購魚鮮。

彰化漁港占地約50公頃，政府規畫北岸是傳統漁港作業區，南岸提供作彰化離岸風電工程施工時的作業船碼頭，另在漁港的靠近鹿工路的東南隅，規畫一處魚貨市場預定地，將配合未來開港營運啟用。

經濟部工業局早在1976年規畫彰濱工業區計畫，1979年間動工，因遇上全球第二次石油能源危機而暫停，直到1991年行政院納入國家建設六年計畫項目之一，彰濱復工開發，當時規畫開闢彰化工業港。

後來行政院檢討，以北有台中港，南有六輕離島工業區麥寮工業港，評估沒有必要再開闢彰濱工業港；因彰化港預定地已畫定並完成，地方力爭下，2014年11月行政院重新定位為漁港用途，並核定14.42億元。後因核定的經費趕不上原物料上漲，漁業署變更工程項目，刪減曳船道、加油站和第3座浮動碼頭，並在2017年動工。

民進黨執政後力推彰化離岸風電開發計畫，因應未來施工需要，將彰化漁港一分為二，南岸畫為作業船碼頭，北岸才是傳統漁港區，也加速施工進度，預定明年底開港營運。