彰化漁港沒曳船道加油站 漁民抱怨漁船無法維修與補給

2019-10-11 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／即時報導



彰化縣漁民等了快30年的彰化漁港，漁業署最近要求彰化縣政府提出明年底開港營運計畫；漁民說，原規畫3座浮動碼頭，目前只做2座，曳船道、加油站至今仍沒下文，即使明年底如期開港，未來浮動碼頭根本不夠使用，漁船也無法維修和補足，彰化漁港根本是「空港」。

立委柯呈枋說，很多漁民和彰化區漁會都反映沒有曳船道和加油站，彰化漁港根本無法正常營運，他向漁業署反映此事，並爭取追加3.2億元趕快發包興建第3座浮動碼頭、曳船道和加油站，漁業署回覆已在109年度編列3.5億元。

彰化區漁會說，漁業署根本是在糊弄柯立委，行政院在2014年11月14日核定第一階段漁港開發計畫，經費共14.42億元，是分年分期編列，109年度的3.5億元是最後一筆，那是興建魚貨中心等工程的經費，不是要興建第3座浮動碼頭、曳船道和加油站。

根據縣府農業處統計，彰化縣目前漁船有180多艘，漁筏和航舨共400艘，沿岸有10處泊地（包括王功漁港、線西塭仔港），都屬候潮港，只能在漲潮時進出，所以20噸至50噸的漁船都停泊在台中港。早在1990年12月彰濱工業區開發計畫恢復施工時，政府就規畫興建1處不是候潮港的彰化漁港，預定明年底開港營運。

彰化縣政府農業處長邱奕志說，因原物料上漲，原核定的經費不夠，經檢討後，刪除曳船道、加油站和第3座浮動碼頭等項目，明年底彰化漁港開港營運的功能會大受影響，縣府可先規畫1座簡易加油站應急，但沒有曳船道，漁船若須維修，根本無法拖吊上岸，響影漁民作業，已再度行文向漁業署爭取追加經費3.2億元。

彰化漁港第一階段工程包括2座浮動碼頭、北邊防風林、防波堤等，政府規畫明年底開港營運後，漁港北岸是傳統漁港區，南岸是離岸風電工程作業船停泊區。

施工人員說，2座浮動碼頭工程施工進度超前，已接近完工階段，因少了1座碼頭，未來漁船、漁筏和舢舨的停泊空間有限，加上沒有曳船道，明年勉強開港營運，漁船無法維修和補給，漁民的抱怨聲音會更大。