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臭水溝再見！台中豐原汙水用戶接管明年啟動

2019-10-11 16:51聯合報 記者余采瀅／即時報導

台中豐原水資源回收中心。圖／內政部營建署下水道工程處中區分處提供
台中豐原水資源回收中心。圖／內政部營建署下水道工程處中區分處提供
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台中豐原水資源回收中心去年底完工，目前正在驗收階段，預估第一期建設每日平均可處理1.8萬噸汙水，明年將啟動用戶接管工程，共分三期辦理，第一期可收集豐原區15里約412公頃的生活汙水，預計分三至四標工程，第一標工程包括南陽、田心及豐田3個里，預計接管3339戶，提升環境品質。

台中豐原水資源回收中心105年8月動工，去年11月完工，目前進行驗收階段。豐原區汙水下水道系統共分三期辦理，第一期工程共納入豐原區15里，從鐵路東側的南陽里與田心里開始；第二、三期則是推動豐原區其餘21里用戶接管，預計民國124年完工，用戶接管數約45043戶。

中市府水利局表示，目前台中市汙水接管率為19.03%，用戶接管具有多項優點，包括改善側溝惡臭、化糞池不需再抽水肥、後巷排水不再阻塞，蟑螂蟲蟻不再由排水管爬入家中等，有助杜絕傳染疾病，改善居家環境品質。

水利局指出，為鼓勵用戶接管，市府目前提供獎勵措施，民眾只要在指定期限內淨空後巷增建物或障礙物，符合單側建物最小施作寬度75公分、雙側150公分，市府將免費施作用戶接管及打除化糞池，同時針對後巷排水一併改善，但若建築物屬違建，又未能配合騰出施工空間等住戶，將提報違建專案辦理，後續將針對市民陸續召開說明會，宣導民眾配合。

水利局提醒，用戶接管具有法令上的強制性，依據內政部營建署《下水道法》第19條規定，除經核准者外，在公告區內的生活汙水應排放於下水道，未施作接管者，需在限期內自行施作，以避免相關罰則，影響自身權益。

台中豐原水資源回收中心去年底完工，目前正在驗收階段，明年將啟動用戶接管工程。圖／...
台中豐原水資源回收中心去年底完工，目前正在驗收階段，明年將啟動用戶接管工程。圖／內政部營建署下水道工程處中區分處提供
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違建資源回收水資源

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