餐廳老闆佛心理由！金融海嘯父母假裝吃飽張羅孩子3餐

2019-10-11 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／即時報導



找晨手作輕食料理執行長陳書賢。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 「找晨」手作輕食料理是台中人氣早午餐輕食餐廳，32歲「找晨」執行長陳書賢因父母長年投入公益，耳濡目染，十多年前金融海嘯時，父母收入無著，還要忍著饑餓，假裝有吃，張羅孩子3餐，讓他心疼不已，他也因體驗過貧窮、饑餓滋味，創業後加入同濟會，平時持續投入公益，「找晨」手作輕食料理第四家店北區山西店本月20日開幕，當天送出300份早餐給台中兒童之家、華山基金會獨居、街友等弱勢族群。

陳書賢的父親是貼地磚的室內裝修師傅，母親是美容師，為人熱心公益，常關懷需要急難救助的弱勢族群，自己耳濡目染，十多年前金融海嘯時，台灣房市急凍，當時還在就學的陳書賢看著父母頓時工作無著，沒有收入，還要忍著饑餓，假裝自己有吃，辛苦張羅孩子的食物，讓孩子能夠溫飽，相當心疼，他也因此體驗貧窮、挨餓的滋味，發願未來若有能力，要幫助弱勢。

陳書賢大學念工業工程管理，但深覺對它沒有熱情，加上自己愛吃，大學畢業後把自己歸零，從麵包學徒做起，當時父母見他不聽勸，放手讓他嚐試。他從學徒做到麵包師傅，4年前在咖啡店做品牌行銷，當時陳姓晚班廚師以「早上很閒」，建議創業。