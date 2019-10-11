彰化媽祖文化節轉型 今天熱鬧踩街登場

2019-10-11 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣媽祖祈福文化節今天起到13日在伸港鄉福安宮舉行，今天上午13間各鄉鎮宮廟媽祖在伸港鄉市區踩街到福安宮，沿線民眾爭相躦轎下熱鬧滾滾，今晚還有明華園演出，今年起彰化縣媽祖祈福文化節轉型，以後每年輪流在爐主宮廟辦文化節，希望結合在地特色帶動地方發展。

彰化縣媽祖祈福文化節今天上午9點多伸港福安宮媽祖與彰化市南瑤宮、芬園鄉寶藏寺、員林市福寧宮、社頭鄉枋橋頭天門宮、田中鎮乾德宮、北斗鎮奠安宮、埤頭鄉合興宮、二林鎮仁和宮、芳苑鄉普天宮、王功福海宮、鹿港鎮台灣護聖宮、溪湖鎮福安宮等13間宮廟媽祖在伸港鄉新港路與中興路口會合後，踩街到福安宮，由彰化縣長王惠美與伸港福安宮主委王萬發等13間宮廟主委、各級民意代表陪同媽祖行腳，雖然遶境行程僅約1.8公里，但沿路熱情民眾爭相躦轎腳，中午過後各宮廟媽祖神尊才進入福安宮，安座後開啟三天三夜的祈福文化活動。

王惠美表示，自民國97年開始彰化縣舉辦媽祖遶境活動已有12年，今年開始轉型將遶境活動轉變為文化祈福活動，其中宗教活動由廟宇承辦，地方文化活動及產業觀光推廣則由縣府行銷，文化祈福活動共有13尊媽祖齊聚在伸港福安宮，鄉親可以來稜轎腳祈福，一次就有13尊媽祖神力保庇。

今晚在伸港福安宮有明華園演出劇碼「雲中君」、12日有國寶級黃俊雄布袋戲、13日結合公益活動舉辦大型公益晚會，白天也有藝術大匯演、安營過五關廟會藝起玩、廟口市集、擲杯求福氣、與藝術家有約、伸港輕旅行、宮廟巡禮「蓋」有趣、自然科學闖關-綠能大挑戰等，活動資訊可上彰化縣政府全球資訊網查詢。

王惠美說，未來每年將擲筊請示媽祖，選擇一個宮廟辦理，全力行銷當爐主的鄉鎮及宮廟，以發揮更大效益，帶動地方繁榮，今年伸港福安宮獲媽祖賜3聖杯擔任爐主宮廟，對於重建聖母殿來說，猶如神力相助，福安宮104年遭受祝融之災後，目前正進行重建，此次也有捐發票做公益活動，所得將作為媽祖廟宇重建經費。