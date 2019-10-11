台中公園「石燈籠」解除文資追蹤 被塗水泥漆損價值

2019-10-11 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／即時報導



台中公園「台中神社石燈籠」基座2017年曾遭促統人士潑漆破壞，近日有民眾向市議員黃守達陳情，指石燈籠基座慘遭粗糙「修復」，被塗上了厚厚的一層水泥漆，嚴重毀損文物價值，並在2019年9月被文資處解除列冊追蹤，黃守達邀集文資處與建設局至現場會勘，要求市府儘速訂定管理辦法。

台中公園神社內的石燈籠基座，載有當時捐贈者與單位的名稱，包含帝國製糖株式會社、台中信用組合等等，具有文化價值；過去其曾有遭噴漆破壞的紀錄，如今又被粗糙塗上水泥漆，導致其文資價值滅失，實在令人心痛。

黃守達說，原本各界都認為水泥漆是由建設局基於「修復」動機塗上，但建設局卻查無施工紀錄，也無法確定水泥漆是何時塗上？整起事件變成羅生門，凸顯戶外文物的追蹤管理的難度。

建設局說明，台中公園內石燈籠基座2017年9月遭有心人士噴漆破壞，至於石燈籠基座上水泥砂漿於何時由誰塗抹已無從查證。

黃守達表示，目前台中對列冊追蹤的古物，並無訂定任何管理辦法，因此若列冊古物遭破壞，也難有積極的處置，要求建設局根據《文物普查列冊追蹤作業應注意事項》擬定相關管理辦法，以利列冊追蹤文物的後續維護管理，避免憾事再度發生。

黃守達表示，雖遭塗漆的石燈籠基座已被解除列冊追蹤，也經專家鑑定難以復原，但市府難卸管理之責；台中市是文化城，市民不會接受文物遭受任意破壞，他會要求市府仍須將基座比照其餘列冊古物進行維護管理。

黃守達指出，不只是文物，「法僅列冊，無計追蹤」是目前所有提報文資的窘境，對於這些列冊追蹤的提報文資，除了責成相關單位擬訂管理辦法，台中市應該有更積極作為，制定自治條例或自治規則，推動列冊追蹤法制化。

台中市文資處指出，台中公園神社參道兩側有17座石燈籠，基座屬本市列冊追蹤的古物，幾年前發現基座外側被敷上水泥，即邀請專家學者召開現勘會議，會議決議基座已遭水泥破壞，難以復原，有損文資價值，才解除列冊。