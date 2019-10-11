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南投茶博紀念杯10元銅板價 遊客大排長龍

2019-10-11 14:35聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投世界茶業博覽會第二天，茶香溢滿。藝文活動、茶道表演，同時上場，遊客聞香而來逛茶攤。茶博會紀念杯則是紅透半邊天，攤位前排隊長龍不斷，變成茶博會熱賣商品。

南投縣長林明溱說，茶博會每年吸引50多萬遊客，人潮如織，業者熱情奉茶，讓遊客可一次品嘗南投和台灣各地好茶，但使用紙杯、塑膠杯裝茶用完就丟，既不環保，也製造大批垃圾，因此茶博會力推陶瓷紀念杯，小小陶瓷紀念杯，讓遊客一杯在手，就能品味各處好茶，不只避免產生垃圾，又是茶博最佳紀念品，小茶杯發揮大創意。

茶博會入口處服務台，遊客一早大排長龍 ,只為了一個10元的紀念杯，紀念杯的魅力，口耳相傳，因為真的很好用。

縣府表示，2019南投世界茶業博覽會限量紀念杯，平日供應2000杯，假日提供3000杯，每杯只要10元銅板價，手握茶博紀念逛茶攤，茶農奉茶，用完的茶杯，當聞香杯也不差，一個茶杯可以兼顧衛生及紀念價值，隨手放進口袋即可收藏，一舉數得。

小茶杯說不定可以增值。茶博十年，黃金品茗舘展出十年來的小茶杯，想買都買不到，因為歷年的茶杯不僅限量，且已經都絕版。茶博會可以收藏紀念杯。

而今天上午在中興會堂舉辦 「乾隆、雲起大益香」茶道表演，並以歷史最知名的普洱茶愛好者，愛新覺羅弘曆--大清乾隆皇帝,作為故事引言，拉開茶道序幕台。中興大操場琴韻悠揚。青青草原上，舞樂映茶香登場，上午來自台中市的台灣揚琴樂團打頭陣，下午起南投縣的玉山民族樂團將接力演出，還有苗栗縣的傳源文化藝術團、彰化縣的昇動舞蹈團等，都以茶博會活動為背景舞動茶香。受遊客喜愛的千人茶會，12日下午在中興操場舉行，4時起領卡入席，遊客不要錯過。

南投茶博紀念杯只要10元，吸引遊客排隊購買，也減少大量紙杯、塑膠杯使用。圖／南投...
南投茶博紀念杯只要10元，吸引遊客排隊購買，也減少大量紙杯、塑膠杯使用。圖／南投縣政府提供
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南投茶博紀念杯只要10元，吸引遊客排隊購買，也減少大量紙杯、塑膠杯使用。圖／南投...
南投茶博紀念杯只要10元，吸引遊客排隊購買，也減少大量紙杯、塑膠杯使用。圖／南投縣政府提供
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南投茶博紀念杯只要10元，吸引遊客排隊購買，也減少大量紙杯、塑膠杯使用。圖／南投...
南投茶博紀念杯只要10元，吸引遊客排隊購買，也減少大量紙杯、塑膠杯使用。圖／南投縣政府提供
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樂團紙杯林明溱茶葉

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