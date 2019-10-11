中市「髒車糾察隊」上路！不定期攔檢打擊空汙

2019-10-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



空汙季來臨，台中市政府環保局成立「髒車糾察隊」主動出擊，稽查路上排煙烏賊車，若查獲車輛有汙染之虞，通知限期改善並完成檢驗。此外，也將增加路邊不定期機車排氣攔檢頻率，每月至少執行7場次，經檢驗不合格車輛直接處分，呼籲車主平時應定期保養維護車輛，確保使用中機車排氣無汙染情形。

環保局指出，今年執行路邊不定期機車排氣攔檢作業，截至9月30日止共攔檢1461輛，其中133輛不合格，不合格率為9.1%，二行程機車不合格率占所有二行程機車攔檢數33.7%，而四行程機車不合格率占所有四行程機車攔檢數7.6%，二行程機車排煙汙染情形較嚴重。

環保局表示，至9月30日止台中二行程機車約7萬6603輛，排煙烏賊車9成以上屬二行程機車，民眾陳情排煙烏賊車地點，多出現於市場及主要交通幹道，「髒車糾察隊」將不定時前往稽查，若查獲機車有排煙汙染，將錄影拍照通知車主進行車輛改善，並限期完成複驗。