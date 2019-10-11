2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



2019台中爵士音樂節今晚7時開幕，今年活動為期10天，邀所有爵士愛好者一起 JAZZ YOU UP！今年適逢 Art Blakey （1919-1990） 百歲冥誕，開幕音樂會特邀台灣爵士鼓黃瑞豐老師，與今年金曲獎新科得主謝明諺老師、鋼琴家許郁瑛老師等多位台灣頂尖音樂家，帶來一系列 Art Blakey 的曲目，像是 A Night in Tunisia、Caravan、Moanin等經典之作。

文化局表示，為期10天高達50場的舞台演出，今年爵士音樂節可說是眾星雲集，除了邀請到各國國際頂尖爵士樂手，包含曾獲葛萊美最佳樂器獨奏獎提名的Antonio Hart，榮獲美國獨立音樂獎最佳爵士專輯的Derrick Gardner，以及獲得波蘭葛萊美獎的Anna Maria Jopek，另外也特地邀請邦交國的爵士好手貝里斯Garifuna Collective以及聖露西亞RONALD BOO HINKSO，將輪流登上市民廣場的主舞台。

台中爵士音樂節邁入第17年，每年來聽音樂人次都破近百人次。今年特地邀請到法國、波蘭、聖露西亞、貝里斯等多國外駐台機關參與，透過爵士音樂的魅力讓國外貴賓感受滿滿溫度與情感流動，促進國際交流，更深化國際友誼，以爵士樂為媒介向國際展現台中的城市特色，

文化局表示，除了好聽的爵士樂曲、草悟道美味的異國料理，今年在市民廣場主場地還有許多打卡拍照的亮點，充滿百老匯風格的JAZZ燈箱，舞台上的水晶吊燈，以及時尚媒體ELLE的巨型燈箱，都讓今年的爵士音樂節多了華麗時尚味，