飯店吹藝文風辦油畫展 呈現台灣高山之美

2019-10-11 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



繼夏季廣獲好評的海洋系列畫展，台中日月千禧酒店接續以浩瀚自然為題舉辦主題展覽。即日起至2020年1月1日登場的「色動形山」、邀請台中市大墩文化中心主任陳文進以油畫表現群山的變化萬千、四季風情，尤其搭配上酒店即將開幕的禧茶茶屋，營造出高山中茶香繚繞的意境。

出生台中大肚的陳文進，2014年起愛上了登山，在踏遍崇山峻嶺、征服山岳的旅程中，認識山的面貌、感知山的浩瀚，且鍛鍊個人心性，對繪畫技法也有嶄新的啟發。他畫高山，以表現山的精神與氣質為主，視山是一生命有機體。同樣一座山，不管是冰、霜、雨、雪或是陰、晴、暮、夜，無時無刻都在變化，在不同時節、天氣、時間、角度，永遠都有看不完的面貌，永遠披上一層神秘的面紗。

陳文進用筆觸與畫刀展現出山的氣勢磅礡，以淡彩渲染增添高山的朦朧美感，明暗虛實之間呈現出山巒的層疊，多重色彩則妝點出它的容顏變化。他強調，佛家語「秘在形山」，隱喻無上寶物就秘藏在我們自身之中而不自覺。這次展覽主題「色動形山」，除了探討山的形、色關係，試圖山的動態生命，要讓台灣高山無盡寶藏讓大家都看見。

台中日月千禧酒店總經理許瑄芷表示，酒店致力向各地旅客推廣台灣之美，規畫一樓大廳及館內空間的藝術展覽，陳文進的30幅畫作，讓旅人更親近奇萊、合歡、能高等台灣山岳，同時感受高山美景的震撼力及高深莫測。