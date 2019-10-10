生人迴避！連天主教徒都「送肉粽」原因令人毛毛的

2019-10-10 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，針對上吊身亡者透過「送肉粽」科儀，請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫樑、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心。照片／楊昇樺提供 分享 facebook

針對上吊身亡者以「送肉粽」風俗去煞的儀式，過去都只在彰化縣沿海地區盛行，但近來逐漸往內陸，甚至山區也在辦，而此一道教科儀，近日竟然將有一名上吊身亡的天主教徒家人，為他辦「送肉粽」儀式，十分罕見。

「送肉粽」是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，請法師或專業人士;將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，「送肉粽」沿途，各家戶都會緊閉門窗或足不出戶，宮廟也會分送符咒讓民眾貼在門外，祈求平安。

彰化縣線西鄉一名年約六旬男子，因為不堪病痛之苦，日前用繩子在自家鋼梁上吊死亡，引來鄰里不安，雖然他是天主教徒，但家人為了安定人心，因此決定依在地傳統民俗，請來法師舉辦「送肉粽」去煞儀式。

這名上吊的死者住在線西鄉下犁村，遺體已經火化，家屬原本想低調辦理「送肉粽」儀式，但顧及必須告知沿途住家、民眾迴避，因此有人將「送肉粽」路線圖公布在臉書社團「和美小鎮」，儀式預定本月12日晚間10點半開始，由法師作法將上吊繩子，沿著下犁路、番雅溝堤岸送到海邊化掉。

「送肉粽」儀式盛行在鹿港沿海地區，對與鹿港相鄰的線西鄉並不特別，但以天主教徒亡者卻依道教科儀舉辦「送肉粽」 儀式，非常罕見。

曾經主持「送肉粽」儀式的法師顏文讚，從業已有40年資歷，由他主持的「送肉粽」儀式超過30場，經驗豐富。他說，其實舉辦「送肉粽」儀式與亡者什麼宗教信仰無關，而是往往喪家遷就家人或者鄰居的要求而辦，只要喪家同意，採取道教、佛教、或者天主教、基督教等儀式，可以去煞、驅魔，都無不可，本案既然請法師「送肉粽」，就是依道教科儀進行，安定鄰居人心。

很多人都害怕開車在半路上遇到「送肉粽」，甚至不知所措，顏文讚說，其實沒那麼恐怖，如果與送肉粽同向，就緊跟著，不要超車，遇到叉路再避開即可，如果是對向，就停靠路邊，熄火、關燈，緊閉車窗，待送肉粽通過後，再駛離。