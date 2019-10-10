攝影大師鏡頭下的老台中 台中車站20號倉庫展出

2019-10-10 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中車站20號倉庫展出攝影名家余如季的作品展，當年金龍少棒隊凱旋歸國的畫面，都留在老照片中。圖／經典國際提供 分享 facebook 台中鐵路高架化工程完工後，國定古蹟台中車站啟動鐵道文化園區促參案，園區內的20號倉庫推出首檔展覽「影藏台中歲月一甲子」，展出已故攝影師余如季70楨作品。余如季兒子余立說，老照片連結記憶與情感，那些消失的畫面是最珍貴的。

這項展覽即日起展至明年1月5日，老照片內容包含台中車站、車站周邊的生活、站前廣場等，拍攝年代為1960、1070年代為主，不少景物已不復見；現場也展出余如季生前使用的Rolleiflex 2.8E、Canon Zoom 8、Nikon F機身及Nikon 8.5-25 cm鏡頭。

台鐵局副局長馮輝昇說，透過余如季老師的鏡頭，除了體驗現在的，也能回憶過去的台中，迎接未來城市的發展。台中市文化局長曾能汀說，20號倉庫是鐵道藝術網絡的首站，他有幸參與推動，期待未來成為台中的藝文據點。

這項展覽的所有展品都由余立提供，他指出「相機就是父親的眼睛」，余如季擔任記者多年，當年要寄車稿，父親每天都要到台中車站，習慣隨手拍攝，累積了大量歷史紀錄，現在已消失的天橋和地下道、成功嶺大專兵在台中車站集合等畫面，都成為回憶。