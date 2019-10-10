植物園版「霍爾移動城堡」 花博地景裝置獲國際肯定

2019-10-10 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中花博在爭議中落幕，不過花博地景裝置藝術作品「台灣的野草地圖」獲得國際肯定，代表台灣摘下「IFLA世界景觀建築師協會」評審團榮譽獎。策展人吳書原說，這件作品依依台灣地理環境海拔、區塊，編輯如同立體植物園，可隨時拆解移動重組，在不同場所重新展示，宛如植物園版「霍爾的移動城堡」。

這件作品曾在高鐵烏日站前廣場展出，一手催生的前台中市長、現任交通部長林佳龍，特別分享獲獎消息，也感謝當初獨家贊助的台中銀行董事長王貴鋒，也感謝高鐵烏日站提供場地。

吳書原說，這件地景創作以台灣野地常見、卻相當珍貴的草花為策展主軸，將植栽被覆於桁架系統，勾勒台灣島嶼圖樣、山脈起伏變化，隨著高鐵列車的移動呈現不同的樣態，如同台灣的野草地圖集冊一般。

吳書原說，作品展出時，夜間則透過雷射光揉合地景的構築形式，讓光線在黑暗的場域中劃出的線條，帶出台灣島堅定且生生不息的故事；本作品共同策展人莊志維，也是台中出身的新銳藝術家。