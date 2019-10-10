國民黨中央委員陳杰違紀參選立委 縣黨部建議開除黨籍

2019-10-10 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



具有國民黨中央委員身分的的全國總工會理事長、前立委陳杰，參加國民黨彰化縣第二選區立委選舉（彰化、花壇、芬園）初選失利，日前卻宣布將以無黨籍身分投入立委選舉，經國民黨彰化縣黨部考紀會呈報中央黨部考紀會建議開除黨籍；陳杰目前在日本，強調下周一將舉辦記者會說明被開除黨籍及黨內初選始末。

國民黨彰化縣立委第二選區初選民調，最後由縣議員張瀚天以相當大差距擊敗陳杰，獲得提名，不過在初選期間，陳杰質疑張瀚天的參選資格，在民調揭曉後，也拒絕承認初選結果，更數度批評黨主席吳敦義，讓黨部十分頭痛。

陳杰並在10月1日進駐競選總部時，更宣布將以無黨籍身分參選立委，強調自己是正藍，要代表全民最大黨出來參選。國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，此次立委黨內初選時，參選人都簽過參選公約，陳杰落敗仍執意參選，國民黨彰化市黨部立即召開考紀會，建議開除陳杰黨籍。

張曼莉說，縣黨部考紀會接到市黨部呈報後，也通知陳杰到場說明或撤下參選決定，但陳杰一直沒有回應，縣黨部已呈報中央黨部考紀會，如果考紀會建議開除，經中常會通過，即會開除陳杰黨籍。

陳杰曾擔任彰化市長、立委，目前是全國總工會理事長，也是國民黨中央委員，在地方仍有一定影響，如果陳杰違紀參選並被開除黨籍，他的姪女縣議員溫芝樺、姪媳市民代表黃稜茹等子弟兵，如果違紀為他助選，也將受黨紀處分，勢必掀起更大波瀾。