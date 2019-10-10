親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

天公不作美！ 國慶焰火會場下大雨民眾竄逃

砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

國民黨中央委員陳杰違紀參選立委 縣黨部建議開除黨籍

2019-10-10 14:59聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

具有國民黨中央委員身分的的全國總工會理事長、前立委陳杰，參加國民黨彰化縣第二選區立委選舉（彰化、花壇、芬園）初選失利，日前卻宣布將以無黨籍身分投入立委選舉，經國民黨彰化縣黨部考紀會呈報中央黨部考紀會建議開除黨籍；陳杰目前在日本，強調下周一將舉辦記者會說明被開除黨籍及黨內初選始末。

國民黨彰化縣立委第二選區初選民調，最後由縣議員張瀚天以相當大差距擊敗陳杰，獲得提名，不過在初選期間，陳杰質疑張瀚天的參選資格，在民調揭曉後，也拒絕承認初選結果，更數度批評黨主席吳敦義，讓黨部十分頭痛。

陳杰並在10月1日進駐競選總部時，更宣布將以無黨籍身分參選立委，強調自己是正藍，要代表全民最大黨出來參選。國民黨彰化縣黨部主委張曼莉說，此次立委黨內初選時，參選人都簽過參選公約，陳杰落敗仍執意參選，國民黨彰化市黨部立即召開考紀會，建議開除陳杰黨籍。

張曼莉說，縣黨部考紀會接到市黨部呈報後，也通知陳杰到場說明或撤下參選決定，但陳杰一直沒有回應，縣黨部已呈報中央黨部考紀會，如果考紀會建議開除，經中常會通過，即會開除陳杰黨籍。

陳杰曾擔任彰化市長、立委，目前是全國總工會理事長，也是國民黨中央委員，在地方仍有一定影響，如果陳杰違紀參選並被開除黨籍，他的姪女縣議員溫芝樺、姪媳市民代表黃稜茹等子弟兵，如果違紀為他助選，也將受黨紀處分，勢必掀起更大波瀾。

目前彰化縣立委第二選區，國民黨提名縣議員張瀚天、民進黨提名現任立委黃秀芳，如果陳杰參選到底，以及已表態的無黨籍前縣議員黃玉芬，將有4人參選。

在國民黨黨內初選失利的國民黨中央委員陳杰，仍宣布參選彰化縣第二選區立委，縣黨部建...
在國民黨黨內初選失利的國民黨中央委員陳杰，仍宣布參選彰化縣第二選區立委，縣黨部建議中央開除黨籍。記者劉明岩／攝影
分享

國民黨考紀會

相關新聞

溪頭百年銀杏林換裝 風搖黃金雨

2019-10-10 14:59

洗滌塵囂！ 超熱門「森林癒」步道推薦

2019-10-10 14:56

俄羅斯插畫家巧手 石虎、俄羅斯雪豹同框慶雙十

2019-10-10 14:52

影／台鐵推超萌火車水原創扮快車小姐喝水助流浪貓狗

2019-10-10 14:47

影／國慶家慶！台中1名國慶寶寶10時10分報到

2019-10-10 12:20

南投茶博10歲了！今天隆重開幕展期11天

2019-10-10 11:21

順澤宮千頂神廟發送第一天 頭香凌晨三點就來

2019-10-10 11:18

賞櫻不必等到春天 台灣最稀有的原生刺葉桂櫻白花綻放

2019-10-10 11:13

旗海飄揚！國慶登山健走 江啟臣發2千支小國旗

2019-10-10 11:12

影／這間335年歷史的媽祖廟50多年來僅遶境3次

2019-10-10 09:37

南投茶博會今天登場 平日交管假日免費接駁20分鐘1班

2019-10-10 09:16

獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41

獲捐夾娃娃空機 彰化家扶募玩偶

2019-10-09 23:36

南投非營利幼兒園開第4家 私幼抱怨搶招生

2019-10-09 23:23

2020燈會中市府槓中央 經緯度分中央、地方燈區

2019-10-09 23:19

台中空汙紅爆7天 議會藍綠舉牌互嗆

2019-10-09 23:16

軌道接駁 台中新增3路線公車

2019-10-09 23:15

台中明年總預算破2千億 盧秀燕：敢要預算就要做好事

2019-10-09 23:11

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

影／台中空汙惡化 盧秀燕：向市民道歉並檢討改善

2019-10-09 17:33

腿部無故紅腫 可能是深部靜脈血栓

2019-10-09 17:21

空汙嚴重盧秀燕向市民道歉 嗆中央不顧台中

2019-10-09 16:34

南投第4家非營利幼兒園揭牌 月費3500元還有名額

2019-10-09 15:57

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26

告訴我「你的名字」 同音異字警猜中送翁返家

2019-10-09 14:23

影／綠營議員戴起黑口罩 抗議盧秀燕未履行改善空汙

2019-10-09 12:33

台中空氣糟5天 綠喊巿長換人 藍要「空汙蔡」踹共

2019-10-09 11:46

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38

高雄睽違12年再現國慶升旗 湧入上萬人參加

2019-10-10 07:44

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

國慶連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

2019-10-10 10:24

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

連向六合夜市攤商借手機 原來男子有苦衷

2019-10-10 12:07

影／這間335年歷史的媽祖廟50多年來僅遶境3次

2019-10-10 09:37

立委蔡適應冒充藍軍「不要臉」？蔡：藍色代表基隆海洋

2019-10-10 12:01

老戲院說再見 新興戲院放映最後一場戶外電影將拆除

2019-10-09 23:00

南投茶博會今天登場 平日交管假日免費接駁20分鐘1班

2019-10-10 09:16

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

揮別遊客急墜的舊墾丁 官民營造接地氣的新墾丁

2019-10-10 12:31

雄影馬拉松跨夜連映20小時創紀錄 霹靂迷帶枕頭朝聖

2019-10-09 23:43

屏東藍營發起國慶遊行 數百人高喊中華民國生日快樂

2019-10-10 11:07

北捷擬取消8折優惠 議員質疑變相懲罰民眾

2019-10-09 20:56

新北遊街遭疑向侯友宜示威 韓粉駁：要也是嗆蔡英文

2019-10-10 10:35

獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41

中華民國國旗飄揚俄羅斯 前金國小參加國際管樂賽奪冠

2019-10-09 18:16

友善石虎生態給付 放養家禽場拍到石虎1萬獎金發出去

2019-10-10 07:43

國民黨中央委員陳杰違紀參選立委 縣黨部建議開除黨籍

2019-10-10 14:59

影／男版賴品妤！他退選驚天撞頭 連鄭文燦都轉頭看

2019-10-09 18:19

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

「生命之樹」照亮屏東市 夜間雙層巴士看得到

2019-10-09 16:32

國慶日高市一早升旗 買限量禮包前108名加送高麗菜

2019-10-09 20:24

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

大林蒲遷村 陳麗娜：應以地易地並編特別預算來辦

2019-10-10 00:14

國慶連假金門又現返鄉人潮 縣府機場做足服務

2019-10-09 18:04

迎接1013開幕周年 衛武營國慶索票大放送 千人湧入排隊

2019-10-10 11:54

羅智強參加升旗：政府無恥 中華民國當然被踩在腳底下

2019-10-10 12:30

順澤宮千頂神廟發送第一天 頭香凌晨三點就來

2019-10-10 11:18

空汙嚴重盧秀燕向市民道歉 嗆中央不顧台中

2019-10-09 16:34

擱淺貨輪成景點遊客打卡危險 市議員：垃圾午夜前清光

2019-10-09 20:58

蘇花改明年通車 花蓮縣府擬增停車場與客運

2019-10-09 18:44

跨年預算6千萬往年的7.5倍 北市府：活動為1個月

2019-10-09 19:15

感動！旗海飄揚振臂高歌 嘉縣唯一國慶升旗典禮

2019-10-10 11:10

國慶連假首日 南迴打卡景點現人潮

2019-10-10 11:09

傳統紋身失傳近百年 排灣族青年重現文化刺上身

2019-10-10 13:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top