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癱近1年…袁惟仁復健模樣曝光 民眾驚：瘦成皮包骨

影／台鐵推超萌火車水原創扮快車小姐喝水助流浪貓狗

2019-10-10 14:47聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

喝超萌火車造型水做愛心！台鐵今天國慶日推出迷你版火車造型水，只要購買任一款台鐵便當，就能以20元銅板價加購迷你造型、萌度爆表的普悠瑪號火車造型水。設計商「台灣鐵道故事館」今天在台鐵新烏日站用1500瓶迷你造型水排出大大的愛心圖樣，並宣布部分收益捐台灣動物緊急救援小組，做為投入傷病流浪動物救援與醫療安置，象徵「一邊喝水、一邊做愛心」。同時，設計造型水的原創設計師正妹、22歲孫靖惠扮成「快車小姐」登場，驚豔全場旅客。

台灣鐵道故事館執行總監何元富說，一般的礦泉水容量較多，民眾常喝不完就丟棄，造成浪費；這次特別縮小成迷你版，內容量350毫升，造型超可愛，萌度爆表，喝完馬上變成小朋友的玩具，也可放在家中當擺飾，瓶蓋材質安全，還能當杯子，瓶體材質均可回收再利用，兼顧環保；這種設計獨步全球，是台灣申請的專利，世界唯一。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，這次很榮幸有機會與台灣鐵道故事館合作，一起推廣公益宣傳活動，內心著實感謝；台灣鐵道故事館將捐出部分收益投入傷病流浪動物救援與醫療工作，讓民眾可以「一邊喝水、一邊收藏、一邊做公益」，一舉數得。

台灣鐵道故事館表示，這次推出的火車造型水為普悠瑪號迷你款，今天起只要購買任一款台鐵便當，就能以20元銅板價加購。這款超萌火車造型水除了在台鐵各站、各列車上與台灣鐵道故事館各分店販售外，今天起也同步在網路上開賣，歡迎民眾上網購買做公益。網址https://bit.ly/2LPHGZE

造型水原創設計師正妹、22歲孫靖惠扮「快車小姐」，拿著自己設計的可愛造型水向過往...
造型水原創設計師正妹、22歲孫靖惠扮「快車小姐」，拿著自己設計的可愛造型水向過往旅客宣傳。記者趙容萱／攝影
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設計商「台灣鐵道故事館」今天在台鐵新烏日站用1500瓶迷你造型水排出大大的愛心圖...
設計商「台灣鐵道故事館」今天在台鐵新烏日站用1500瓶迷你造型水排出大大的愛心圖樣，並宣布部分收益捐台灣動物緊急救援小組，做為投入傷病流浪動物救援與醫療安置。記者趙容萱／攝影
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設計商「台灣鐵道故事館」今天在台鐵新烏日站用1500瓶迷你造型水排出大大的愛心圖...
設計商「台灣鐵道故事館」今天在台鐵新烏日站用1500瓶迷你造型水排出大大的愛心圖樣，並宣布部分收益捐台灣動物緊急救援小組，做為投入傷病流浪動物救援與醫療安置。記者趙容萱／攝影
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