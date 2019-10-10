台中花博地景裝置藝術 獲IFLA國際獎項肯定

2019-10-10 14:55 中央社 台中10日電



台中花博在高鐵烏日站前廣場打造的花博地景裝置藝術，代表台灣拿下「IFLA世界景觀建築師協會」評審團榮譽獎，交通部長林佳龍今天向策展單位恭喜，讓大家看見台中之美。

高鐵烏日站為台中地區迎賓新門戶，為深化旅客來到台中市的第一印象，2018台中世界花卉博覽會廣邀企業參與，以「台灣的野草地圖」結合「島嶼裡的山和海」意象，於高鐵烏日站站前廣場打造花博地景裝置藝術。

策展人吳書原表示，「台灣的野草地圖」依台灣地理環境海拔、區塊編輯如同立體版植物園，可以隨時拆解移動重組，在不同場所重新展示有如植物園版「霍爾的移動城堡」。

吳書原指出，高鐵烏日站地景以台灣野地常見、卻相當珍貴的草花為策展主軸，將植栽被覆於桁架系統，勾勒台灣島嶼圖樣、山脈起伏變化，隨著高鐵列車的移動呈現不同的樣態，如同台灣的野草地圖集冊一般。

對於花博地景裝置藝術獲得國際肯定，將於11月頒獎，現任交通部長的前台中市長林佳龍得知獲獎訊息，除了恭喜策展單位，也特別感謝台中商銀的獨家贊助以及高鐵站的場地提供，讓更多來自世界的旅客看見台中之美。

世界景觀建築師協會（IFLA）為國際景觀專業領域主要組織，亦是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的專業機構，「台灣的野草地圖」代表台灣拿下「IFLA世界景觀建築師協會」評審團榮譽獎項，讓台灣設計實力再次登上國際舞台。