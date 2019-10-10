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癱近1年…袁惟仁復健模樣曝光 民眾驚：瘦成皮包骨

迷你版火車造型水 部分收益捐動保團體

2019-10-10 13:57中央社 台中10日電

迎接國慶日，台灣鐵道故事館今天推出普悠瑪號火車造型水，還在台鐵新烏日站以1500瓶迷你造型水排出大愛心圖樣，同時宣布部分收益捐出投入傷病流浪動物的醫療與安置。

台灣鐵道故事館執行總監何元富今天在台鐵新烏日站秀出迷你版火車造型水，引起許多旅客圍觀，現場並動員多名員工，用1500瓶迷你造型水排列成長寬各約5公尺的超大型愛心圖樣，象徵「喝水做愛心」，並宣布將部分收益捐贈給台灣動物緊急救援小組。

何元富表示，一般的礦泉水容量較多，民眾常喝不完就丟棄，造成浪費；這次特別縮小成迷你版，內容量350毫升，造型超可愛，萌度爆表，喝完馬上變成小朋友的玩具，也可放在家中當擺飾，瓶蓋材質安全，還能當杯子，瓶體材質都可回收再利用，兼顧環保；這種設計獨步全球，是台灣申請的專利，世界唯一。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，這次很榮幸與台灣鐵道故事館合作，一起推廣公益宣傳活動，台灣鐵道故事館將捐出部分收益投入傷病流浪動物救援與醫療工作，讓民眾可以「一邊喝水、一邊收藏、一邊做公益」，一舉數得。

台灣鐵道故事館表示，這次推出的火車造型水是普悠瑪號迷你款，今天起只要購買任一款便當，就能以20元銅板價加購，即起也同步在網路上開賣，歡迎民眾上網購買做公益。

鐵道普悠瑪號愛心

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