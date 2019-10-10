影／國慶家慶！台中1名國慶寶寶10時10分報到

2019-10-10 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中茂盛醫院今天共接生5名「國慶寶寶」，其中一名男嬰是今天上午10時10分自然產誕生。男嬰媽媽、26歲周姓產婦原本預產期在10月20日，結果8日提早到醫院待產，她的公公、婆婆、媽媽都來陪產，迎接全家族的第一個國慶寶寶，她告訴胎兒「趕快出來，不要讓我痛那麼久」，結果10時10分自然產生下兒子。負責接生的醫師林于翔說，這名國慶寶寶很有個性，自己要挑選國慶日來見大家。

台中林新醫院今天預計有8名國慶寶寶，最早的國慶寶寶的媽媽原本預計今早9時剖腹，但寶寶急著想出來，提早在上午6時9分與大家見面了，家屬對於能生下國慶寶寶感到開心，希望小孩平安健康。另有一產婦今天生下第三胎，距前胎8年，她對於寶寶在雙十節出生特别高興，除了生日很好記，也覺得孩子能在這普天同慶的日子，在自由民主的台灣出生，非常有意義。

茂盛醫院長李茂盛說，院方特別致贈產婦們象徵好孕的「金鏟子」，希望她們明年再接再厲多生幾個國慶寶寶。在晚婚晚生的趨勢下，建議婦女在35歲前先凍卵以確保生機。他也呼籲：政府力推獎勵生育措施，讓婦女敢多生小孩；同時也應修改人工生殖法，讓同志家庭也能擁有生育權，以挽救台灣不斷探底的生育率。