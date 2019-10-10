南投茶博10歲了！ 今天隆重開幕展期11天

2019-10-10 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



2019南投世界茶業博覽會今年邁入第10個年頭，縣長林明溱宣布今年以香郁拾穗為主題，正式開幕後展期11天，集合全縣各茶區的特色茶廠參展行銷外，更網羅了全國各大茶區的特等茶及頭等茶，在現場供民眾品茗購買，也邀請來自全台各地的好茶，讓大家走一趟茶博會場即可買到台灣好茶，是台灣茶文化展示及採購優質農產品的重要會展窗口。

林明溱指出，南投茶博一年比一年盛大，今年共有396攤位報名，從一早開始就有民眾大排長龍等著入場參觀，並且看到每人手中都帶著一個杯子，就讓來賓有著不同的雅致品茗享受，主辦單位更以千人為數，舉辦多場千人茶會、千人揉茶、千人擂茶、千人野餐趣等活動，歡迎全國來品茶並旅遊。

林明溱並說，去年南投茶博吸引了50萬人前來參與，今年更盛大舉辦，希望能邁向60萬人次，同時去年創造現場成交金額達6000萬元的業績，希望今年能夠創造新的業績，為台灣優質茶、咖啡、農特產、休閒農業業者，透過各攤位的展售，能夠帶動南投農業產品的知名度。

農業處表示，南投茶博自2010年至今已建立起非常優質的口碑，所有的活動場館都集中在中興大操場周圍。眾所期待的音樂茶會，還有凍頂茶香館、茶薰六覺等，亦在大操場或樹蔭下自然呈現，今年台灣優質茶葉展售區及茶器具均採空調設計，給消費者能在舒適的環境下細細品茗並購買好茶，更設置黃金品茗館、主題展館、星級衛生安全製茶廠展售館、南投茶香產業館、有機農業館、農村好物館等。