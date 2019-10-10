順澤宮千頂神廟發送第一天 頭香凌晨三點就來

2019-10-10 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣埔鹽鄉順澤宮冠軍帽風靡全台一個月，9月中登記截止之後，許多人想拿卻拿不到，這次趁著國慶四天連假，有當地業者捐了4000頂冠軍神帽，每天發放1千頂，讓想拿的民眾排隊領取。今天的「頭香」是台中來的42歲何先生，他3點就來排隊，因為11月要去神戶參加馬拉松賽，他拿到神帽後開心戴上，希望這冠軍神帽可以保佑他這次參賽拿下好成績。

順澤宮今天一早就出現長長的排隊人龍，10點半才要開始發放神帽，但早上9點半左右1千個名額就已經額滿，排隊隊伍一直延伸到中華路，彎彎曲曲排了2、 300公尺，何先生凌晨3點就從台中來，奪得頭香，非常開心。另外36歲李小姐和40歲蔡先生凌晨4點上高速公路，從高雄直奔彰化埔鹽順澤宮，排到前20名也相當開心，表示希望神帽可以讓他們的工作順利。

第1千名的幸運兒是彰化縣溪湖鎮陳38歲陳先生，他表示9點多抵達順澤宮，驚訝看到那麼長的排隊人龍，身為今天能拿到神帽的最後一個名額，他坦承很驚喜很開心，「還以為拿不到了」。今天來排隊的人不少是已經多次來順澤宮卻沒順利領到帽子的人，還有人表示今天是第三次來了，但還是因為太晚，領不到帽子，直說「明天要更早來」。