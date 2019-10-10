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賞櫻不必等到春天 台灣最稀有的原生刺葉桂櫻白花綻放

2019-10-10 11:13聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

彰化縣員林藤山步道林間僅存的幾棵「刺葉桂櫻」，最近開滿美麗的白色花朵，讓登山健行民眾的驚艷；「賞櫻不必等到春天，秋天也有櫻花。」彰化市精誠中學生物老師李志穎說，這是台灣最稀有的原生櫻花，每年10 月間開花，花期有1個多月，因習慣生長在陡峭的邊坡，是非常好水土保持植物。

彰化縣政府農業處長邱奕志說，感謝李老師長期關心與調查八卦山脈生態，提供刺葉桂櫻的重要資訊，縣府會與林務局南投分局、參山國家風景區管理處共商復育計畫。

李志穎說，八卦山脈生態豐富，可惜因海拔低，過度人為開發，許多原生種植物瀕臨滅絕。每年春天很多人會花錢到日本賞櫻，全世界的溫帶櫻花，包括台灣中海拔的原生山櫻花，都是春天開花，其實台灣還有原生的刺葉桂櫻是秋天開花。

「刺葉桂櫻不同於濃妝艷抹的日本櫻花，猶如婷婷玉立在山谷的清純少女」。李志穎說，刺葉桂櫻生長在200至300公尺的低海拔山坡地，因海拔愈低，人為開發愈嚴重，原本到處可見的刺葉桂櫻如今變成台灣最稀有的原生櫻花，目前只在八卦山脈、大肚山台地、火炎山、鐵砧山，及台北市陽明大學軍艦岩、內湖，新北林口附近，有少數族群分布。

刺葉桂櫻是常綠小喬木，高可達 8 公尺，徑 20至25 公分，幼枝有柔毛，成長後多無毛，葉狹長橢圓或狹倒卵形，花白色，多數密生，小花梗長 0.3至0.7 公分，可作景觀植物用。李志穎說，八卦山脈從芬園到社頭仍有零星分布的刺葉桂櫻，因它習慣長在陡峭的邊坡，是非常好的水土保持植物，值得進行復育。

八卦山脈從芬園到社頭的山林間，剩存零星的刺葉桂櫻，這是台灣最稀有的原生櫻花，最近...
八卦山脈從芬園到社頭的山林間，剩存零星的刺葉桂櫻，這是台灣最稀有的原生櫻花，最近開滿白色花朵。照片／李志穎提供
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八卦山脈從芬園到社頭的山林間，剩存零星的刺葉桂櫻，這是台灣最稀有的原生櫻花，最近...
八卦山脈從芬園到社頭的山林間，剩存零星的刺葉桂櫻，這是台灣最稀有的原生櫻花，最近開滿白色花朵。照片／李志穎提供
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八卦山脈從芬園到社頭的山林間，剩存零星的刺葉桂櫻，這是台灣最稀有的原生櫻花，最近開滿白色花朵。照片／李志穎提供
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八卦山脈從芬園到社頭的山林間，剩存零星的刺葉桂櫻，這是台灣最稀有的原生櫻花，最近開滿白色花朵。照片／李志穎提供
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