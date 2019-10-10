影／這間335年歷史的媽祖廟50多年來僅遶境3次

2019-10-10 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市萬和宮慶祝媽祖鎮殿335年，今天起2天舉辦遶境南屯祈福。台中市長盧秀燕今天在台中市國慶升旗典禮前，一早參與萬和宮媽祖起駕大典，她說，萬和宮媽祖很尊嚴、很少遶境，50多年來，今天是第3次遶境，她代表台中市政府、市民恭送媽祖遶境，相信在媽祖的庇佑下，國泰民安，市政順利。

萬和宮今天上午7時，舉辦遶境南屯區遶境祈福起駕大典，，媽祖鑾轎在今天上午7時30分起駕，包括信徒、陣頭一早就在萬和宮門口聚集，鑼鼓喧天，台中市長盧秀燕參與起駕大典時，並且為明年舉辦的台灣燈會祈福，隨後在台灣燈會迎燈祈福卡上簽名。

盧秀燕說，萬和宮是台中市歷史最悠久的媽祖廟，萬和宮媽祖很少出門遶境，萬和宮董事長蕭清杰告訴她，萬和宮自民國50年間登記為財團法人50多年來，至今只遶境3次，她代表台中市政府、市民恭送媽祖遶境，相信在媽祖的庇佑下，國泰民安，市政順利。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮媽祖在南屯信徒爭取下，50多年來遶境3次，包括民國73年、萬和宮媽祖鎮

殿300周年時，舉辦第一次媽祖南屯遶境祈福，地方反應熱烈；相隔24年後，也就是民國97年，舉辦二次的遶境南屯2天祈福，當時行程合計31.5公里，今年是第3度舉辦，預計11日下午六時回鑾安座。

蕭清杰指出，萬和宮最特殊是媽祖遶境是「老二媽」到西屯的省親遶境，相傳「老二媽」為西屯廖家女兒廖品娘附靈，從此展開流傳200多年、每3年省親遶境，見證了西屯開發史，這項遶境活動也登錄為台中市無形文化資產。