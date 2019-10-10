南投茶博會今天登場 平日交管假日免費接駁20分鐘1班

2019-10-10 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



「南投世界茶葉博覽會」於今天8時起至10月20日18時止，在中興新村大操場舉辦，展期長達11天，其中包含假日6天，鑑於過去茶博造成中興新村大塞車，縣府今年推出假日免費接駁服務，希望人車分流，遊客可以快意逛茶博，避免塞車問題，中興警分局並表示，除會場周邊光華路、環山路、光榮北路、中學路等道路派員管制禁止停車外，並增派義警協勤，加強沿線路口交通疏導。

縣長林明溱表示，今年茶博會縣府特特別安排接駁服務，讓遊客快樂遊茶博，不必為了停車問題，苦找停車場，相關單位已安排在祖師橋東邊的會展中心及縣立棒球場，可供遊客停車外，棒球場外的道路旁，另外設有接駁車招呼站，10月10日起至10月13日止，還有10月19日及10月20日，接駁車來回中興新村，接送遊客往返茶博會場。

縣府指出，茶博接駁車於縣立棒球場發車時間，上午8:30起至5:30分，每隔20分鐘1班次，中午12時至13時15分暫停服務；接駁車從茶博會場發車時間是，上午9時30分到下午06時30分，午休暫停服務，中興棒球場地址，南投縣南投市祖祠東路27號。相關資訊可上2019南投世界茶業博覽會會了解。