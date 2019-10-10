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獨／南投告中火案被移轉管轄 林明溱：無奈請檢方重視

2019-10-10 07:41聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣長林明溱（中）4月29日前往南投地檢署按鈴申告，台中火力發電廠涉公共危險罪...
南投縣長林明溱（中）4月29日前往南投地檢署按鈴申告，台中火力發電廠涉公共危險罪。圖／本報資料照片
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面對台中市政府對中火頻頻出招，南投縣自4月29日縣長林明溱親率一級主管赴南投地檢署按鈴申告，對台中火力發電廠提出公共危險告訴後，南投檢方完全未傳喚開庭，更逕自移轉管轄至台中地檢署，5個多月來，縣府表示，完全不清楚檢方作為，更從未接到檢方的傳喚出庭，認為中火案是否太過敏感，而受到干擾、故意拖延。

南投縣長林明溱上午聽說中火案早已被移轉管轄，改由台中地檢署接手偵辦時，驚訝指出，「不清楚、不知道！完全沒有傳喚縣府出庭，顯然全案不受到檢方的重視，感到很無奈。」

林明溱強調，提告中火不僅是具備宣示意義，更是基於全縣因肺部疾病死亡的人數這麼多，顯示中部地區的空氣汙染有多嚴重，中彰投民眾更是談到空汙就罵，影響民生甚鉅，檢方應該多予以重視。

對此，南投地檢署主任檢察管林志祐指出，全案經斟酌卷內資料，認為案件南投檢方並無管轄權，而在5月底即經台中高分檢同意，全案案卷移轉至台中地檢署繼續偵辦。

台中地檢署襄閱主任林彥良表示，南投縣告中火案已分案，且有案號，檢察官正在積極偵查中，基於是屬於空汙類的案件，還要先和相關專業機關交換意見中，目前並沒有到達進行傳訊的階段，檢方自有辦案的管制期程，檢察官也有各自的裁量和判斷，自然會在結案時，相關的疑點一定會和南投縣府方面給予說明，請外界靜候檢察官的偵辦結果。

縣府指出，事關全縣人民生命安全，大動作按鈴申告中火，不只是宣示意義而已，而是代表地方忍無可忍的民意，只是經過5個多月的等待，不但檢方未傳喚出庭，甚至全案5月底就以中火所在地是台中市，而移轉至台中地檢偵辦。

法界人士表示，依刑事訴訟法，各檢察署受理之偵查案件，經查明確無管轄權，「其轄區內應查明之事項業已調查完畢」，報請移由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之檢察署管轄者，應予核准。

南投縣長林明溱（左）前往南投地檢署遞狀控告台中火力發電廠涉公共危險罪。圖／本報資...
南投縣長林明溱（左）前往南投地檢署遞狀控告台中火力發電廠涉公共危險罪。圖／本報資料照片
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南投縣長林明溱4月29日前往南投地檢署按鈴申告，台中火力發電廠涉公共危險罪。圖／...
南投縣長林明溱4月29日前往南投地檢署按鈴申告，台中火力發電廠涉公共危險罪。圖／本報資料照片
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中火檢察官林明溱空污

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