親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

2020燈會中市府槓中央 經緯度分中央、地方燈區

2019-10-09 23:19聯合報 記者余采瀅／台中報導

中市府指2020台灣燈會中央燈區已劃定面積約9公頃，與2015年在台中舉辦台灣燈...
中市府指2020台灣燈會中央燈區已劃定面積約9公頃，與2015年在台中舉辦台灣燈會中央燈區面積相當。 圖／中市府觀旅局提供
分享

台中市府繼中火事件，為舉辦燈會再度與中央槓上。2020台灣燈會由台中市舉辦，主展區在后里花博園區，中市府上月發公文要求交通部以經緯度畫分中央與地方燈區，導致中央燈區扣除樹木區面積僅剩6公頃，限縮布展空間。中市府觀旅局表示，中央燈區約9公頃，比2018台灣燈會中央燈區5.4公頃，多出將近1倍。

中市府9月4日發公文給交通部，要求明確畫分明年台灣燈會中央與地方燈區。公文顯示后里花博園區面積約35公頃，考量市府布展需求，主展區的森林園區以經緯度畫分，繪製出的線段西側由中市府負責布設，其餘為中央燈區。

交通部觀光局負責的中央燈區，包括科技產業、藝術創新、國際友誼區、歡樂燈區、傳統燈區五大主題。據了解，原本交通部觀光局希望將15公頃的森林園區作為中央燈區使用，但經中市府公文明確畫分後，中央燈區約9公頃，其中包括3公頃樹木區，致布燈區僅剩6公頃，影響到中央可規畫的布展空間範圍。

交通部觀光局表示，縮減的範圍為國際友誼燈區，由於已邀請到北海道札幌市、名古屋市等9個單位參展，因此目前計畫縮減歡樂燈區、傳統燈區的範圍，挪出空間來給國際友誼燈區布展所需。

中市議員謝志忠說，市長盧秀燕辦燈會竟然還要分經緯度，這種狹隘心態真的非常要不得。市府觀旅局指出，明年燈會中央燈區畫定面積約9.034公頃，與2015年在台中舉辦燈會的中央燈區面積相當，也比2016至2018年的燈會中央燈區面積更大。台灣燈會燈區範圍分工，歷年均由中央及地方各自辦理布燈招標，為方便廠商布燈，市府才發文將中央及地方燈區範圍界定清楚。

台灣燈會花博台中市中火名古屋北海道盧秀燕

相關新聞

創新高！台中明年總預算破2千億

2019-10-09 23:11

獲捐夾娃娃空機 彰化家扶募玩偶

2019-10-09 23:36

南投非營利幼兒園開第4家 私幼抱怨搶招生

2019-10-09 23:23

台中空汙紅爆7天 議會藍綠舉牌互嗆

2019-10-09 23:16

軌道接駁 台中新增3路線公車

2019-10-09 23:15

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

影／台中空汙惡化 盧秀燕：向市民道歉並檢討改善

2019-10-09 17:33

腿部無故紅腫 可能是深部靜脈血栓

2019-10-09 17:21

空汙嚴重盧秀燕向市民道歉 嗆中央不顧台中

2019-10-09 16:34

南投第4家非營利幼兒園揭牌 月費3500元還有名額

2019-10-09 15:57

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26

告訴我「你的名字」 同音異字警猜中送翁返家

2019-10-09 14:23

影／綠營議員戴起黑口罩 抗議盧秀燕未履行改善空汙

2019-10-09 12:33

台中空氣糟5天 綠喊巿長換人 藍要「空汙蔡」踹共

2019-10-09 11:46

影／期許少用10萬杯！台中城市半程馬拉松「減塑路跑」

2019-10-08 23:49

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

退休教師發揚亡夫愛心 暖捐雲嘉14座橋

2019-10-09 16:51

掛反了？ 雲林街道國旗「這樣掛」引來熱議

2019-10-09 18:42

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

台南十月雪盛開 IG狂洗版

2019-10-09 15:15

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

謝龍介邀支持者明天一起升旗 找回中華民國

2019-10-09 13:48

台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

新建鋼構加工廠掛名瀝青工廠 地方疑慮造成汙染

2019-10-09 19:20

前往德國與丹麥取經 林智堅：2021台灣燈會要走向世界

2019-10-09 12:56

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

南投第4家非營利幼兒園揭牌 月費3500元還有名額

2019-10-09 15:57

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

烈嶼航班候補機啟用 與大金門零「時差」

2019-10-09 12:54

雙十國慶連假 台東一房難求

2019-10-09 12:07

新北免費新巴士3階段轉型 明年7月前40條路線改收費

2019-10-09 14:30

雲林吳厝橋改建 即日起至10月底止夜間單側通行

2019-10-09 15:44

總統蔡英文12號 到台南為後援會授證

2019-10-09 14:14

雙十連假來嗑漁夫鍋 基隆市府推專屬優惠

2019-10-09 11:37

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

老戲院說再見 新興戲院放映最後一場戶外電影將拆除

2019-10-09 23:00

國慶連假去哪玩 新竹市府推「黑金町鐵道漫遊」

2019-10-09 13:07

阿里山林鐵本線加強軌道安全 使用年限將破20年

2019-10-09 14:52

養雞場太多破壞環境朴子市崁前、後2里民受不了抗爭

2019-10-09 12:57

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26

國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38

騎電動輔助自行車遭開單 新北警：加強訓練辨識

2019-10-09 17:43

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26

北捷擬取消8折優惠 議員質疑變相懲罰民眾

2019-10-09 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top