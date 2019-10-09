2020燈會中市府槓中央 經緯度分中央、地方燈區

2019-10-09 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



中市府指2020台灣燈會中央燈區已劃定面積約9公頃，與2015年在台中舉辦台灣燈會中央燈區面積相當。 圖／中市府觀旅局提供 分享 facebook

台中市府繼中火事件，為舉辦燈會再度與中央槓上。2020台灣燈會由台中市舉辦，主展區在后里花博園區，中市府上月發公文要求交通部以經緯度畫分中央與地方燈區，導致中央燈區扣除樹木區面積僅剩6公頃，限縮布展空間。中市府觀旅局表示，中央燈區約9公頃，比2018台灣燈會中央燈區5.4公頃，多出將近1倍。

中市府9月4日發公文給交通部，要求明確畫分明年台灣燈會中央與地方燈區。公文顯示后里花博園區面積約35公頃，考量市府布展需求，主展區的森林園區以經緯度畫分，繪製出的線段西側由中市府負責布設，其餘為中央燈區。

交通部觀光局負責的中央燈區，包括科技產業、藝術創新、國際友誼區、歡樂燈區、傳統燈區五大主題。據了解，原本交通部觀光局希望將15公頃的森林園區作為中央燈區使用，但經中市府公文明確畫分後，中央燈區約9公頃，其中包括3公頃樹木區，致布燈區僅剩6公頃，影響到中央可規畫的布展空間範圍。

交通部觀光局表示，縮減的範圍為國際友誼燈區，由於已邀請到北海道札幌市、名古屋市等9個單位參展，因此目前計畫縮減歡樂燈區、傳統燈區的範圍，挪出空間來給國際友誼燈區布展所需。

中市議員謝志忠說，市長盧秀燕辦燈會竟然還要分經緯度，這種狹隘心態真的非常要不得。市府觀旅局指出，明年燈會中央燈區畫定面積約9.034公頃，與2015年在台中舉辦燈會的中央燈區面積相當，也比2016至2018年的燈會中央燈區面積更大。台灣燈會燈區範圍分工，歷年均由中央及地方各自辦理布燈招標，為方便廠商布燈，市府才發文將中央及地方燈區範圍界定清楚。