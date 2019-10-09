國慶連假彰化何處去？吃喝玩樂看過來

2019-10-09 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／即時報導



雙十國慶4天連假，彰化從早到晚都有精采活動，在員林市有國慶嘉年華、圓林園有知名歌手同歡，還可以到伸港參加媽祖祈福、看明華園、黃俊雄布袋戲表演，鹿港、二林、溪州也都有系列活動，縣內14家觀光工廠也很值得來趟彰化縣產業知性之旅，縣長王惠美歡迎全國民眾來彰化吃喝玩樂。

10月10日國慶日當天，縣府在員林市舉辦一系列國慶嘉年華慶祝活動，晚上在員林圓林園有「青春樂彰 Let’s Rock」晚會，邀請到李千那、曾沛慈等知名歌手與大家同歡。

10月11日早上則集結在伸港福安宮集結13間媽祖神尊，舉辦首屆的「2019彰化縣媽祖祈福文化節」活動，到10月11日晚間19時在福安宮有明華園戲劇總團演出「雲中君」戲碼，由台灣傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜主演，10月12日晚間19時由「轟動武林驚動萬教的」人間國寶布袋戲大師黃俊雄，真五洲掌中戲團演出「雲州大儒俠-史、藏風雲之儒俠再現」戲碼，10月13日晚間19時公益晚會由知名藝人許富凱、王彩樺帶來精彩演出。

此外，鹿港有雙十遊樂園等活動，10月12、13日在溪州公園還有「2019溪州提拔泥-黑泥好好玩」系列活動，在鹿港則有96自轉車系列賽-彰化讚、二林文化季等。

彰化縣有14家觀光工廠，配合國慶連假，縣內產業協會提出多種優惠措施，例如富雨陽傘公司買國旗傘送國旗傘帽，緞帶王觀光工廠的6大免費措施及唱整首國歌就送雞排、雙十加購拿好禮，白蘭氏健康博物館的入館好禮、敘舊布袋戲團演出及限時限量創意料理2.0，興麥蛋捲烘焙王國的雙十購物節滿額抽獎，手套博物館的闖關送小禮等等。