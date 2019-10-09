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彰濱秀傳「百展交集」展 歡迎民眾參觀回顧

2019-10-09 18:38聯合報 記者劉明岩／即時報導

彰濱秀傳紀念醫院人文藝術館為慶祝開館13年，超過1200人次藝術家參展百場展覽，今天舉辦啟動鎏沙儀式，共有60人集體完成沙畫創作，展期到10月31日，秀傳歡迎民眾前往參觀回顧100展。

彰濱秀傳醫院副院長李文欽表示，彰濱秀傳醫院是全台第一家設有最大展覽空間的醫院，提供100多坪的藝文空間，經藝術融入醫療與生活，照顧民眾身心靈的健康，希望未來展出更多元，每一次新的展覽，能帶給大家新的體驗。

自2006年開館13年以來，秀傳人文藝術館已經展出100檔展覽，共1267人次的藝術家參展，今天慶祝活動由秀傳悠閒薩克斯風樂團的表演開場，此該樂團是由秀傳醫護人員、醫檢師等人所組成，才成立一年，團員們利用下班時間用心練習，團練不僅紓解工作壓力，更練出令人感動的音樂。

秀傳邀請彰化縣文化局長張雀芬、福興鄉鄉長蔣煙燈、國際知名紙藝老師王楨文賢伉儷及鹿港藝術家許輝煌、黃媽慶、吳肇昌...等人，共同啟動鎏沙儀式，聯合完成沙畫創作，一同歡慶100展，並致贈與會貴賓及曾參展藝術家每人一本紀念畫冊。詩人陳瑞和、書法家黃明珠也贈畫及書法作品給秀傳。

活動前，彰濱秀傳醫院特別舉辦100展人氣展覽票選，超過740位民眾線上投票，由彰化縣藝術家學會前理事長黃茂松高票獲選人氣藝術家。黃茂松是彰化人，長年不斷耕耘藝術傳承與推廣，及推動地方觀光業發展，提升彰化文藝風氣不遺餘力，曾在秀傳人文藝術館展出第82展水墨書法展，並參與第91展彰化縣藝術家學會聯展。

秀傳人文藝術館現正展出第100展「百囀千尋~林淑蓮野鳥瓷畫展」，展期至10月20日，秀傳醫院期盼民眾透過野鳥瓷畫的欣賞，發現野鳥奇特迷人的繽紛生命，並能珍惜豐富臺灣土地的美麗飛羽，及關心、保護其棲地與環境。

彰濱秀傳醫院舉辦「百展交集-秀傳人文藝術館100展」網路票選人氣藝術家，文化局張...
彰濱秀傳醫院舉辦「百展交集-秀傳人文藝術館100展」網路票選人氣藝術家，文化局張雀芬局長（左4）頒獎給彰化縣藝術家學會前理事長黃茂松（左5）。照片／秀傳醫院提供
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彰濱秀傳醫院舉辦「百展交集-秀傳人文藝術館100展」，今天舉辦啟動鎏沙儀式，共有...
彰濱秀傳醫院舉辦「百展交集-秀傳人文藝術館100展」，今天舉辦啟動鎏沙儀式，共有60人集體完成沙畫創作，展期到10月31日。照片／秀傳醫院提供
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彰濱秀傳醫院舉辦「百展交集-秀傳人文藝術館100展」，今天舉辦啟動鎏沙儀式，共有...
彰濱秀傳醫院舉辦「百展交集-秀傳人文藝術館100展」，今天舉辦啟動鎏沙儀式，共有60人集體完成沙畫創作，展期到10月31日。照片／秀傳醫院提供
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