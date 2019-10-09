《水起．台灣》8K紀錄片 國慶連假伊達邵碼頭播放

2019-10-09 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／即時報導



今年雙十連假，民眾10月10、11日兩天傍晚來到日月潭伊達邵碼頭，將有不同的前所未見的視聽感受，不但可以觀看「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」，夜間公益放映，透過8K影像帶給觀眾貼近水資源與環境的感動外，更邀請遊客免費同框觀影，並邀請國際級表演團體原聲童聲合唱團獻唱表演，以及於《水起．台灣》入鏡的邵族逐鹿市集舞團參與演出。

日管處指出，由台達電子文教基金會出資籌製的全球首部8K環境紀錄片《水起．台灣》，將以紀錄片經典場景的伊達邵碼頭作為活動場地，舉辦千人齊聚的戶外投影盛會，《水起．台灣》是8K的超高畫質，片長約45分鐘，由台達委託日本NHK Enterprises拍攝，為世界第一部以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片。

紀錄片內容以四季作為觀察點，忠實呈現台灣水景的多種面貌，透過8K細緻影像，讓大眾得以看到氣候變遷、水景環境及人類活動的相互關係，其中包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育、日月潭邵族逐水而居的文化以及屏東墾丁珊瑚白化等衝擊與影響，呼籲大家都能正視全球暖化與水資源。