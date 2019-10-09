腿部無故紅腫 可能是深部靜脈血栓

2019-10-09 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／即時報導



彰化縣一名76歲陳姓老翁因中風長期臥床，日前看護發現他左大腿和小腿莫名紅腫兩個多禮拜，沒有外傷也不會疼痛，醫師一開始診斷為蜂窩性組織炎，用抗生素治療無效後，轉診外科才發現是深部靜脈血栓，幸好目前情況已經改善，否則若血栓順著靜脈流進肺動脈，就可能致命。

衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷說，下肢深部靜脈血栓猶如不定時炸彈，因為患者常常沒有症狀，若下肢出現紅腫熱痛的情況，就要考慮是下肢深部靜脈血栓或蜂窩性組織炎，這名陳姓老翁本來以為是蜂窩性組織炎，但藥物治療無效，才進行超音波檢查，發現大腿深部靜脈擴張，無法壓扁，其中血液也無法流動，就像一攤死水，直到轉介至心臟內科進行靜脈檢查後，才證實為下肢深部靜脈血栓。