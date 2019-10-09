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腿部無故紅腫 可能是深部靜脈血栓

2019-10-09 17:21聯合報 記者凌筠婷／即時報導

彰化縣一名76歲陳姓老翁中風長期臥床，日前看護發現他左大腿和小腿莫名紅腫兩個多禮拜，沒有外傷也不會疼痛，醫師一開始診斷為蜂窩性組織炎，用抗生素治療無效後，轉診外科才發現是深部靜脈血栓，幸好目前情況已經改善，否則若血栓順著靜脈流進肺動脈，就可能致命。

衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷說，下肢深部靜脈血栓猶如不定時炸彈，因為患者常常沒有症狀，若下肢出現紅腫熱痛的情況，就要考慮是下肢深部靜脈血栓或蜂窩性組織炎，這名陳姓老翁本來以為是蜂窩性組織炎，但藥物治療無效，才進行超音波檢查，發現大腿深部靜脈擴張，無法壓扁，其中血液也無法流動，就像一攤死水，直到轉介至心臟內科進行靜脈檢查後，才證實為下肢深部靜脈血栓。

李忠懷提醒，深部靜脈血栓高危險群其實很多，由於靜脈血液需要肌肉收縮幫助流動，若久站或久坐都會使下肢靜脈血液淤積，老年人、心臟衰竭、肥胖、長期臥床、惡性腫瘤、靜脈血栓栓塞病史或家族史、使用口服避孕藥或賀爾蒙補充、懷孕或產後、中風半側偏癱不良於行的人，都可能發生靜脈血栓，且因常發生在搭乘長途飛機的旅客身上，因此又被稱為「機艙症候群」，因此他建議一般上班族應該定時起身活動筋骨，長期臥床的病患或長輩也應請家人或看護幫忙活動四肢，避免血栓形成。

衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷提醒民眾要定期活動筋骨，避免發生下肢深部靜脈血栓...
衛福部彰化醫院一般外科醫師李忠懷提醒民眾要定期活動筋骨，避免發生下肢深部靜脈血栓。圖／衛福部彰化醫院提供
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陳姓老翁的左腿無故紅腫，經過超音波診斷才發現是下肢靜脈血栓。圖／衛福部彰化醫院提...
陳姓老翁的左腿無故紅腫，經過超音波診斷才發現是下肢靜脈血栓。圖／衛福部彰化醫院提供
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中風老翁

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