南投縣幸福好養生 結褵70年白金鑽婚達37對

2019-10-09 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／即時報導



結婚50年是金婚、60年鑽石婚，而能超過70年的銀髮夫妻叫做「白金鑽婚」，南投縣今年破天荒有37對，鑽石婚430對、金婚899對，南投社勞處表示，今年度全縣結婚滿50年以上的老來伴共有1366對，顯示長者越來越長壽，也代表南投是幸福養生的好地方。

南投縣下周起連續2天在九族文化村舉辦金婚、鑽石婚、白金鑽婚楷模表揚，南投縣政府統計發現，結婚50年以上是百年修來的福分，但隨著步入超高齡老年化，今年全縣結婚滿70年白金鑽婚的夫妻有37對，60年鑽石婚的及50年金婚的數字，比起去年都有大幅成長。

社勞處表示，25年是銀婚、30年是珍珠婚、40年是紅寶石婚，而南投擁有好山好水，縣民平均壽命提高，一甲子的歲月，尤其見證了歷久彌新的真情，因此縣府每年都表揚結婚50年的老夫妻，因為「屋寬不如心寬」，婚姻對每位牽手的銀髮夫妻，需要的是彼此互相扶持、互相忍讓才能獲得長久的幸福婚姻生活。