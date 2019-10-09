家扶中心長期募娃娃 九成新以上可捐

2019-10-09 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化家扶中心員林兒少新館即將啟用，有善心業者捐贈了2台夾娃娃機，但因為僅有空機，家扶中心因此發動玩偶募集活動，希望民眾家中若有九成新以上的玩偶，可以捐到家扶中心成為娃娃機中的禮品，讓成績有進步或到家扶服務的學生志工可以體驗夾娃娃的樂趣。

彰化家扶中心主任王震光表示，員林兒少新館即將啟用之際，飛絡力電子股份有限公司董事長蔡其明、總經理楊奕強為了幫新館充實設備，捐贈了2台夾娃娃機、1台拳擊機、2台打地鼠機、2台搖搖車及1座投籃機，作為家扶兒童休閒遊憩之用，但家扶中心認為，規劃使用條件可以增進學生向上的動力，因此規定不論大考、小考，只要考100分，就可以兌換5枚代幣；進步5分就可以兌換1枚；擔任志工滿1小時，也能兌換4枚代幣，且不限制用於哪一種遊樂器材。

但是空有夾娃娃機，裡面卻沒有玩偶可不行，因此家扶中心發動募集玩偶，有熱心民眾立刻捐了5、600隻家中堆積的玩偶，家扶中心卻發現不少已經髒污或破損，王震光說：「好不容易努力考好成績，卻夾到這樣的舊娃娃，對家扶兒而言會很失望吧」，認為家扶兒雖然家境不好，但既然是禮物，還是希望能有一定的品質，才能真正達到鼓勵的效果，因此他們淘汰了不適用的舊娃娃，只打算放置九成新以上、狀況良好的娃娃到機器內。家扶中心也考量學生可能技術不佳，總是夾不到娃娃，因此有些較舊但仍完好的娃娃，則作為「安慰獎」，屆時會集中在一處，讓夾不到新娃娃的學生可以直接挑選帶回家。