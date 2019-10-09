澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投報導



南投縣埔里鎮一名陳姓男子疑因情緒不穩，近期頻繁出沒地方公所周邊，除自言自語，還出現脫衣裸身、搥胸自殘等怪異行徑，引過往民眾側目，有人因此嚇得報警，警方獲報到場，急忙協助他穿衣褲，並通報衛生所將其強制就醫。

據瞭解，陳男年約50歲，近期經常在埔里鎮公所北辰街附近徘徊遊蕩，有時自言自語跟空氣對話，有時更當眾上演脫衣秀，脫到幾近全裸，僅剩內褲險些露鳥，更因有搥胸自殘的狀況，引發民眾恐慌，只好通報警方處理。

只是，陳見到警方派員到場，情緒更高昂，雖願依員警指示穿上衣褲，但卻是慢條斯理的穿穿脫脫，一來一往間就浪費了10多分鐘，男警出手幫他穿扣衣扣時，他又動手欲脫褲，遭女警斥喝才作罷，但又情緒失控，開始瘋狂搥胸。

過程中，陳生氣怒吼頻稱，他身體不好，所以媽媽叫他去澳門看醫生；而因他搥胸自殘，員警憂其受傷，也恐影響他人，只好將他上銬，並通知衛生所將他強制就醫；過程中，因陳頻繁提到澳門，據瞭解係因追愛澳門卻受騙所致。