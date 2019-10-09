親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

澳門追愛卻被騙光家產 五旬男街頭失控上演脫衣秀

2019-10-09 14:26聯合報 記者賴香珊／南投報導

南投縣埔里鎮一名陳姓男子疑因情緒不穩，近期頻繁出沒地方公所周邊，除自言自語，還出現脫衣裸身、搥胸自殘等怪異行徑，引過往民眾側目，有人因此嚇得報警，警方獲報到場，急忙協助他穿衣褲，並通報衛生所將其強制就醫

據瞭解，陳男年約50歲，近期經常在埔里鎮公所北辰街附近徘徊遊蕩，有時自言自語跟空氣對話，有時更當眾上演脫衣秀，脫到幾近全裸，僅剩內褲險些露鳥，更因有搥胸自殘的狀況，引發民眾恐慌，只好通報警方處理。

只是，陳見到警方派員到場，情緒更高昂，雖願依員警指示穿上衣褲，但卻是慢條斯理的穿穿脫脫，一來一往間就浪費了10多分鐘，男警出手幫他穿扣衣扣時，他又動手欲脫褲，遭女警斥喝才作罷，但又情緒失控，開始瘋狂搥胸。

過程中，陳生氣怒吼頻稱，他身體不好，所以媽媽叫他去澳門看醫生；而因他搥胸自殘，員警憂其受傷，也恐影響他人，只好將他上銬，並通知衛生所將他強制就醫；過程中，因陳頻繁提到澳門，據瞭解係因追愛澳門卻受騙所致。

陳男鄰居稱，陳數年前認識一名澳門女子，為了追愛還飛往澳門，未料在當地被騙光家產，最後人財兩失、落魄返鄉，沒家人陪伴又獨居，精神也因此出狀況，近期情緒不穩狀況加劇，才會在街頭遊蕩，還有脫衣、自殘等脫序行為。

南投縣埔里鎮陳姓男子在街頭出現自言自語、脫衣裸身、搥胸自殘等怪異行徑，警方到場處...
南投縣埔里鎮陳姓男子在街頭出現自言自語、脫衣裸身、搥胸自殘等怪異行徑，警方到場處理將其強制就醫。圖／讀者提供
分享

澳門衛生所強制就醫

相關新聞

中火減煤回饋金縮水 盧秀燕：市府會補足

2019-10-08 23:56

告訴我「你的名字」 同音異字警猜中送翁返家

2019-10-09 14:23

影／綠營議員戴起黑口罩 抗議盧秀燕未履行改善空汙

2019-10-09 12:33

台中空氣糟5天 綠喊巿長換人 藍要「空汙蔡」踹共

2019-10-09 11:46

「彰化優鮮」認證 農會打國際盃

2019-10-09 00:14

為「重量級」病患打造 台中慈濟醫院減重中心啟用

2019-10-09 00:10

影／期許少用10萬杯！台中城市半程馬拉松「減塑路跑」

2019-10-08 23:49

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

「彰化優鮮」認證標章 縣府掛保證的優質農漁牧產品

2019-10-08 18:51

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

中火減煤回饋金也縮水 盧秀燕「欠多少市府補」

2019-10-08 18:23

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

台中腸病毒疫情仍在流行期 今校園宣導勤洗手

2019-10-08 17:53

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

要拿冠軍神帽手腳要快！國慶連假順澤宮每天發一千頂

2019-10-08 15:29

擴大台中神岡公車路網 14路公車副線再延駛7站

2019-10-08 15:02

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46

台中大甲溪橋路面和伸縮縫改善工程 14至15日主線封閉

2019-10-08 10:57

中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32

台中爵士音樂節11日登場 周邊交通管制資訊看這邊

2019-10-08 09:17

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

影／台中浩天宮大庄媽祖徒步到北港進香 隊伍浩大

2019-10-08 20:35

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

好消息！到朝天宮捐血可獲贈「媽祖鐵飯碗」

2019-10-08 20:04

晚會、升旗、木藝節 桃竹苗賀國慶

2019-10-08 23:48

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

台南西港胡麻三部曲 幸福餐桌、辦桌、野餐報名超搶手

2019-10-09 12:29

中火減煤回饋金縮水 盧秀燕：市府會補足

2019-10-08 23:56

台南水道博物館雙十開幕 增開「綠10」公車30分鐘一班

2019-10-08 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top