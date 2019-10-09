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國際茶工藝特展在南投 欣賞台日韓茶器與文化

2019-10-09 14:35中央社 南投縣9日電

國際茶工藝文化特展即日起在工藝中心展出，上百件茶工藝品演繹台灣、日本、韓國的茶文化及異同，讓民眾在脈絡中看見文化轉承，拉近工藝與人的距離，把「美」捧在手心啜飲。

國立台灣工藝研究發展中心即日起到21日推出「茶瞬間」國際茶工藝文化特展，內容包括台灣、日本、韓國工藝家茶器工藝特展、茶文化講座、茶會，上百件茶工藝品呈現器皿演繹及茶文化，讓民眾縱觀新、舊茶文化演進，並檢視台、日、韓三地茶文化的異同。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，茶在台灣是生活，也是精神食糧，茶器就是表現茶文化最佳載體，而工藝中心也設立國際工藝茶學苑來推廣茶文化，利用茶、器拉近人與人距離，喝杯茶、欣賞精美茶器，感受茶人、工藝師藉茶與器皿帶來的感動。

工藝中心表示，台灣展區呈現從傳統到現在、產業到個別工藝創作的茶器歷史，並反思人與環境永續循環；日本展區除工藝職人作品，也以日本茶室完整演繹茶道場域的「和、敬、清、寂」精神；韓國茶文化展出韓國茶器設計得獎作品與韓國螺鈿、刺繡等傳統工藝。

工藝中心表示，活動期間邀國內、外茶文化專家開講，如呂禮臻以老茶為題分享老茶的深奧與日常；李啟彰主講「傳統工藝的現代路徑」，進行東方藝術與美的對話；韓國茶文化學者朴善宇主講韓國茶文化的過去與現在；日本專家森浩倫分享「和、敬、清、寂」的日本茶道精神。

韓國

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