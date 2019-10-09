強化軌道聯外交通 中市新增3接駁公車路線

2019-10-09 13:57 中央社 台中9日電



為強化軌道聯外交通，台中市交通局今天公布，從15日起將陸續新增3條公車路線，行經台鐵松竹站、太原站與捷運綠線舊社G3站等，並全面採用電動低地板公車。

新增的3條接駁公車路線，交通局表示，包括行經台鐵松竹站、太原站與捷運綠線舊社G3站、松竹G4站、文心森林公園G10a站的83路及922路接駁公車，另外也新增串聯太原車站經北屯、太平直達大里及霧峰的243路公車路線。其中83路從15日起上路，922路及243路則從16日起上路。

交通局長葉昭甫表示，接獲在精密機械科學園區廠商就業的民眾長期反映園區內大眾運輸不足，而新闢的83路「捷運文心森林公園站─仁友停車場」公車路線，由捷運文心森林公園站發車，直行向上路進入精密機械科學園區，園區內也設置多個公車招呼站，這條路線每日營運時間由上午6時至晚上10時，日駛60班次。

葉昭甫表示，至於922路「北屯行政大樓─大坑9號步道」則可強化台鐵松竹車站及捷運綠線G3舊社、G4松竹等站往崇德路、軍功路及大坑的接駁服務，每日營運時間由上午5時30分至晚上10時，日駛120班次。

基於民眾往返太平及霧峰多需至台中車站轉乘，葉昭甫說，交通局規劃經北屯、太平直達大里及霧峰的243路「東山高中─亞洲大學安藤館」公車路線，除可讓太平、大里及霧峰有直達公車路線外，243路公車行經太原車站，北屯及太平民眾於台鐵車站乘車將更方便。未來每日營運時間由上午5時30分至晚上10時，日駛70班次。