親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

影／綠營議員戴起黑口罩 抗議盧秀燕未履行改善空汙

2019-10-09 12:33攝影中心 記者黃仲裕／台中報導

台中市議會今天召開定期會，民進黨在會議開始時，戴起黑口罩手舉「市長換人 空氣沒換新」標語，衝到主席台前抗議，國民黨也不甘示弱，「笨蛋問題在中央」「下架空汙蔡」國民黨議員要求蔡英文道歉，由於場面混亂造成議程停擺。民進黨議員堅持市長先道歉再開會，但國民黨議員強調元兇是中火。議會休息時，仍有不少綠營議員站在主席台前，表達無聲抗議。

台中市議會召開定期會，民進黨議員戴起口罩抗議台中市長盧秀燕未履行改善空汙承諾，國...
台中市議會召開定期會，民進黨議員戴起口罩抗議台中市長盧秀燕未履行改善空汙承諾，國民黨議員楊正中（前）舉起標語反嗆。記者黃仲裕／攝影
分享
台中市議會休息時，仍有不少綠營議員站在主席台前，表達無聲抗議。記者黃仲裕／攝影
台中市議會休息時，仍有不少綠營議員站在主席台前，表達無聲抗議。記者黃仲裕／攝影
分享
台中市議會召開定期會，民進黨議員戴起口罩抗議台中市長盧秀燕未履行改善空汙承諾。記...
台中市議會召開定期會，民進黨議員戴起口罩抗議台中市長盧秀燕未履行改善空汙承諾。記者黃仲裕／攝影
分享

國民黨民進黨中火

相關新聞

中火減煤回饋金縮水 盧秀燕：市府會補足

2019-10-08 23:56

台中空氣糟5天 綠喊巿長換人 藍要「空汙蔡」踹共

2019-10-09 11:46

「彰化優鮮」認證 農會打國際盃

2019-10-09 00:14

為「重量級」病患打造 台中慈濟醫院減重中心啟用

2019-10-09 00:10

影／期許少用10萬杯！台中城市半程馬拉松「減塑路跑」

2019-10-08 23:49

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

「彰化優鮮」認證標章 縣府掛保證的優質農漁牧產品

2019-10-08 18:51

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

中火減煤回饋金也縮水 盧秀燕「欠多少市府補」

2019-10-08 18:23

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

台中腸病毒疫情仍在流行期 今校園宣導勤洗手

2019-10-08 17:53

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

要拿冠軍神帽手腳要快！國慶連假順澤宮每天發一千頂

2019-10-08 15:29

擴大台中神岡公車路網 14路公車副線再延駛7站

2019-10-08 15:02

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46

台中大甲溪橋路面和伸縮縫改善工程 14至15日主線封閉

2019-10-08 10:57

中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32

台中爵士音樂節11日登場 周邊交通管制資訊看這邊

2019-10-08 09:17

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top