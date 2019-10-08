影／期許少用10萬杯！台中城市半程馬拉松「減塑路跑」

2019-10-08 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台灣一年馬拉松高達700、800場，每次產生的「馬拉松廢棄物」寶特瓶、紙杯、餐盒…數量驚人。第4屆「台中城市半程馬拉松」10月20日開跑，今年訴求「環保、公益」將發「摺疊水杯」給選手一杯到底，估計當天可減少10萬個塑膠杯使用量。

副市長楊瓊瓔今天表示，今年運動局和台中市不動產開發商業同業公會共同主辦，報名人數突破1萬人，將從每位報名者報名費捐10元、不動產開發商業同業公會再捐出10元做公益，預估至少有20萬元捐給社會局。

運動局表示，一般馬拉松比賽沿途約有10個補給站，若1萬人報名，若都用塑膠杯或紙杯，預估有10萬杯子使用量，這次贈送環保材質塑膠水杯，跑者可一路隨身攜帶。

常參加馬拉松比賽的跑者說，拿著自備杯子或環保杯，跑步多一個重量，不方便，若是折疊型，拿出來要展開再倒水，會覺得耽誤時間；另，女性跑者的運動褲多半沒有口袋。環保折疊杯立意很好，建議要配套多宣導，例如補給站減少提供一次性紙杯、餐具使用，賽前宣導要一路用到底，免得有人用一次就丟了。

彰化縣馬拉松嘉年華今年各項賽事有7場，預估4萬多名選手參賽，選手跑步多在補給站補充水份，粗估每年水杯用量至少30、40萬個。

彰化縣田中馬拉松和二水馬拉松總幹事鄭宗政說，他們評估過塑膠折疊水杯，再利用率很低，反而比紙杯汙染性大，因此鼓勵選手「一杯到底」。比如，田中馬拉松在10個補給站要喝掉10個水杯，一杯到底減少的垃圾量很可觀，但要透過DM、網路、會場廣播宣導。